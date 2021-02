¿Qué se puede hacer a partir de este miércoles?

La fatiga pandémica es notoria en el conjunto de la sociedad gallega, por eso, cada vez que se relajan mínimamente las restricciones impuestas es motivo de celebración. Con todo, los cambios en la normativa son tan continuados que, muchas veces, surgen dudas sobre qué es lo que podemos y no podemos hacer en cada momento. La última adaptación se publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG) a última hora del lunes, y a continuación responderemos, con ella en mano, qué cosas se nos permitirán a partir de su entrada en vigor este miércoles.

ámbito de la MOVILIDAD:

- Llevo más de un mes sin visitar a mis amigos, familia y pareja no conviviente, y eso que viven en el pueblo de al lado. ¿Podré hacerlo ya? No, todavía no. La alerta máxima se mantiene en toda la comunidad gallega, por lo que los cierres perimetrales por municipio siguen vigentes.

- Y si son del mismo pueblo, ¿ya puedo verles? La respuesta, nuevamente, es no, pues las reuniones entre no convivientes, ya sea en casa particular o a pie de calle, siguen sin estar permitidas.

- No tengo coche y para desplazarme necesito coger un taxi. ¿Podré ocuparlo junto a otros usuarios o tendré que ir solo? A partir de este miércoles tanto taxis como VTC (vehículos de transporte con conductor) podrán ocupar todos los asientos de los que dispongan y llevar a trabajadores, escolares y pacientes no convivientes, ocupando, incluso, el asiento del copiloto, algo que hasta ahora no estaba permitido.

- Soy camionero y desde el 27 de enero no he tenido sitios en los que poder comer ni para a descansar cómodamente. ¿Podré volver a las áreas de servicio? Sí, ya que tanto los restaurantes como las zonas de descanso para transportistas debidamente acreditados reabrirán y prestarán sus servicios a cada usuario de forma individual, evitando contacto.

sector COMERCIAl:

- Ahora que se están terminando las rebajas, ¿ya podré salir a comprar ropa o accesorios con normalidad? No del todo, y es que si bien las tiendas de productos no esenciales podrán abrir sus puertas en horario habitual, siempre respetando el cierre antes del toque de queda –a las 21.30 horas como máximo–, su aforo continuará reducido al 50%.

- Solo descanso dos días semanales, el sábado y el domingo. ¿Podré ir al centro comercial a hacer mis compras? No, por el momento las grandes superficies comerciales seguirán cerradas durante los fines de semana.

ocio y cultura:

- Hace mucho que no salgo del plan de peli, sofá, manta. ¿Puedo ir ya a ver algún estreno al cine? Sí, los cines reabrirán, el problema es que algunos de ellos todavía no darán el paso pese al levantamiento de la restricción. En el caso de Santiago, Cinesa, franquicia instalada en As Cancelas, seguirá cerrado hasta el 3 de marzo, por ejemplo. Así que consulta la programación de tu cine más cercano antes de salir de casa y ten en cuenta que desde ahora el registro de clientes será obligatorio.

- ¿Qué actividades de ocio puedo planear en estos momentos? Si tienes la suerte de tener teatro, sala de exposiciones y centro de ocio en tu municipio, estás de enhorabuena, pues todos ellos reabrirán sus puertas en horario habitual y esto te permitirá gozar de una mayor oferta de entretenimiento que tener que pasar los días confinado en casa. Ahora bien, reserva antes de ir, pues solo tendrán un 30% de aforo, y necesitarán tus datos para el registro de asistentes.

plano EDUCATIVO:

- Soy estudiante y me gustaría poder ir a realizar mis trabajos y labores diarias a la biblioteca, ¿ya está permitido? Sí, efectivamente, dentro de las actividades culturales, las bibliotecas también reabrirán sus puertas.

- ¿Cuándo podré volver a clases de danza? ¿Y de inglés? Desde el próximo lunes 22 podrás retomar tus clases de enseñanzas especiales con normalidad, sea cuál sea su tipo. Eso sí, como es lógico, se contempla la excepción de las clases de canto y de instrumentos de viento, por el riesgo de dispersión del virus en el ambiente.

- Estoy harto de las clases online de la universidad, no hay quién se entienda. ¿Cuándo podré volver al aula? Todavía tendrás que esperar unas semanas. El día 1 de marzo, si la cosa no varía, podrás volver a pisar una clase presencial y ver a tus compañeros. Aunque, por seguridad, es aconsejable que esta semana asistas al cribado que está preparando el Sergas como paso previo para tu regreso.

actividad DEPORTIVa:

- Cuando voy a hacer deporte al aire libre, las áreas de movilidad deportiva siguen cerradas. ¿Abrirán ahora? Sí, a partir de ahora las instalaciones al aire libre sí podrán usarse, siempre de forma individual.

- ¿Y las actividades de interior? Es decir, ¿puedo volver a mi rutina de gimnasio? No, para eso todavía habrá que esperar. Puede que cuando se reabra la hostelería también se de este paso, por permitirse reuniones entre no convivientes, pero por ahora no será posible. Tendrás que seguir con la alternativa de salir a correr o montarte tu propio gimnasio en casa.

- Soy aficionado o jugador del equipo O Pino/CF Dumbría/Flavia/Cordeiro CF/Esclavitud, ¿podré volver a disfrutar del fútbol? Sí, la competición deportiva autonómica federada se retoma a partir de hoy. Sin embargo, como aficionado, no podrás asistir al campo todavía.

hostelería:

- Tengo ganas de volver a tomarme algo en una terraza. ¿Cuándo podré hacerlo? Lamentablemente, la hostelería continúa cerrada, solo prestando servicio de reparto a domicilio. Quizá el próximo lunes puedan aliviarse los cierres de los locales. Feijóo dejó la puerta abierta para ello, pero aún no puede confirmarse con total seguridad.

centros residenciales:

- Tengo a mi padre o a mi madre ingresado en una residencia de mayores. Hasta ahora iba a visitarle mi hermano porque solo dejaban acudir a una persona. ¿Podré ir yo también a partir de ahora? Sí, en el caso de que tu familiar esté ingresado en un centro que ya haya recibido la segunda dosis de la vacuna hace más de 10 días se ampliará el periodo de visitas a tres días por semana y a dos familiares.