¿Qué se puede hacer, por ahora, en Semana Santa?

A la espera de los pocos cambios que puedan derivarse en cuanto a las restricciones frente al COVID tras el Comité Clínico del próximo martes, Galicia se presenta en este primer fin de semana de Pascua --con el Domingo de Ramos de por medio-- con movilidad total en todo el territorio autonómico --a excepción de por el municipio ourensano de Beade--.

Además, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ya anunció el pasado miércoles que, debido a que nuestro comunidad ha sido muy prudente con la apertura y mantiene los horarios a la baja, no deberían producirse grandes cambios de cara a Semana Santa.

Así, la hostelería cerraría a las 21.00 horas y el toque de queda quedaría establecido, como hasta el momento, a las 22.00. Las reuniones limitadas a grupos de seis personas en el exterior y a cuatro en el interior, con prohibición de realizar encuentros entre no convivientes en el interior de los domicilios.

Con todo, una cosa es conocer las limitaciones y otra comprenderlas, ya que, como sabemos, hay muchos supuestos del día a día que continúan generándonos dudas. Hoy realizaremos un repaso de las principales preguntas que pueden surgir.

RESTRICCIONES DE MOVILIDAD:

- Con el cierre perimetral establecido, ¿podrán venir mis familiares a verme desde otra comunidad? Si no se trata de una causa de fuerza mayor, los viajes se vuelven dificultosos en estas fechas, así que la respuesta es no, por ocio o por reecuentros familiares entre personas de diferentes comunidades no está permitida.

- ¿Podrá volver mi hijo, que estudia en Madrid? En este supuesto la respuesta es sí. Y es que el regreso de gallegos que habitan por trabajo o estudios durante ciertos periodos del año en el exterior de nuestra comunidad sí es posible. Ahora bien, deberá inscribirse en el Registro de Viajeros al llegar para que se le llame lo antes posible a realizar una prueba PCR. Y se recomienda que guarde cuarentena durante los primeros días, para evitar futuros brotes derivados de viajeros llegados durante las fiestas.

HOTELES Y TURISMO:

- ¿Puedo irme a pasar esos días a un hotel o una casa de turismo rural? La respuesta es sí, pues los alojamientos turísticos, cumpliendo todos los protocolos sanitarios vigentes, pueden estar abiertos. El problema es que hay ciertas casas que alquilan habitaciones que no podrás reservar si no es de forma completa, por la limitación de no poder encontrarse en un mismo domicilio con no convivientes.

- Suelo pasar las vacaciones en Sanxenxo. Ahora, estando en nivel alto, ¿puedo ir? ¿Y puedo comer en un restaurante de allí? Puedes ir, pues esta ayuntamiento no se encuentra en cierre perimetral --como sí lo está Beade, el único que se mantiene en limitaciones máximas--, pero lo de comer... Diría que depende del tiempo. En estas zonas de nivel alto solo pueden operar las terrazas al 50% de la capacidad, y el interior, la opción ideal en caso de que se ponga a llover, permanecerá cerrado.

HOSTELERÍA Y HORARIOS:

- Y ahora que van a adelantar la hora para entrar en el horario estival, ¿podré salir a cenar y disfrutar del buen tiempo aún por la tarde-noche? La respuesta es no en ambos casos. Por una parte, los establecimientos deben cerrar puertas a las 21.00 horas, por lo que, a no ser que seas de cenar excesivamente pronto, esta opción no la contemples entre tus planes. Además, el toque de queda, por muy de día que se pueda llegar a esa hora, sigue siendo a las 22.00 horas.

- ¿Dónde podré reservar para comer en el interior de un establecimiento? Las opciones son muy diversas, ya que lo raro es que vayas a un municipio donde esto no se permita, pues la mayoría abren al 50% su aforo interior --riesgo bajo-- y, los que no, al 30% --riesgo medio--. Solo en Beade, Sanxenxo, Baiona, Vilardevós, Ortigueira, Abegondo, O Saviñao, Maside, Pazos de Borbén, Padrenda y Cortegada la apertura quedará limita exclusivamente a terrazas.

USO DE PLAYAS Y ARENALES:

- Tengo ganas de pisar la playa por primera vez este año, ¿podré ir? Claro, al igual que sucedió el año pasado el uso de la playa está garantizado y, aunque son los propios ayuntamientos los que impondrán las medidas en sus arenales, la recomendación es dividirlos en parcelas de cuatro metros cuadrados que pueden albergar a un máximo de seis no convivientes.

- ¿Tendré que lidiar otra vez con el miedo a que me coja el sol y me quede la marca de la mascarilla? Si tienes el gusto de pasear por el lado del mar, sí, es un riesgo que tendrás que correr. Pero si quieres evitar marcas innecesarias puedes optar por tumbarte, porque acostado sí se permite quitar la mascarilla, al igual que mientras te bañas en el agua.

IGLESIAS Y LUGARES DE CULTO:

- Soy una persona muy devota y me gusta acudir a las celebraciones religiosas de estos días, ¿podré hacerlo? En el caso de los lugares de culto, se impone un límite de ocupación del 50%, que se reduce al 30% en los ayuntamientos en peor situación.