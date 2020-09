Quim Torra non desbota pedir un estado de alarma en Cataluña nin a axuda do Exército

Barcelona. O president da Generalitat pasou de aplaudir en maio o ‘non’ do seu partido ao estado de alarma –que finalmente logrou unha maioría suficiente na Carrera de San Jerónimo– a afirmar, onte, que non desbota pedir ao Goberno a aplicación dun estado de alarma en Catalunya nin a axuda do Exército se é preciso para facer fronte á pandemia.

Un cambio de parecer, que non se debe a unha repentina afiliación a Ciudadanos – “la veleta naranja”– senón a un troco nas prioridades do líder postconverxente. En maio, Torra, felicitaba ao conxunto de partidos independentistas polo seu ‘non’ ao estado do alarma do seguinte xeito : “Este es el camino: trabajar unidos para culminar la independencia de Cataluña”. Onte, non obstante, confirmaba que “ahora la prioridad es la salud y la vida de las personas”.

Cómpre recordar, a complicada situación epidemiolóxica que vive a comunidade catalana, onde onte se detectaron 1.128 novos positivos en probas PCR e 8 falecementos máis. Neste senso, o xefe do Executivo catalán afirmou que dadas as cifras, “podríamos llegar a necesitarlo (o estado de alarma), por tanto, no descarto nada. Tampoco pedir la ayuda del Ejército si nos hace falta”.

Un estado excepcional que se plantexa pedir se fai falta “evitar desplazamientos fuera de las regiones sanitarias”, aínda que co gallo de coñecer concretamente os “detalles” de como se aplicaría un estado de alarma en Catalunya manterá unha xuntanza ao longo desta semana co presidente do Goberno, Pedro Sánchez, co que segundo afirmou Torra, xa falou a pasada semana.

Acudirá tamén desta quenda á conferencia de presidentes autonómicos desta semana para escoitar o que di o propio Sánchez e os seus homólogos autonómicos, xa que cre que neste caso si existe unha orde do día clara e “no hay blanqueo del Rey, que es lo que se pretendía en la última ocasión”, sentenciou. redacción