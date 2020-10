Raxoi planea suprimir prazas de aparcadoiro para que os bares instalen terrazas

SANTIAGO. EP. O Concello de Santiago planea unha nova orde que amplíe a ordenanza municipal sobre as terrazas aprobada para facilitar a instalación deste servizo nas cafetarías e bares da capital galega. Así, está encima da mesa a posibilidade de suprimir prazas de aparcadoiro, de forma temporal, para instalar terrazas, ademais da autorización de biombos e elementos calefactores.

É unha das cuestións que, como confirmou o alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, en declaracións aos medios este xoves, abordan os membros do goberno local nesta xornada, na que analizan as medidas do Diario Oficial de Galicia (DOG), no que se recollen as novas restricións para Santiago de Compostela, que entrou en nivel máximo de restricións.

Así, na súa intervención a preguntas dos medios, Bugallo indicou que esta xornada de xoves dedicarana a avaliar unhas medidas que se coñeceron ao fío da medianoite, pero avanzou que se traballa na nova orde de terrazas para a hostalaría, xa que as consecuencias neste sector son "moi duras" e a crise sanitaria está "a golpear duramente".

Tamén puxo como contexto o feito de que Santiago "non é Málaga nin Sevilla" e que, por tanto, os límites a servir en terrazas supoñen un problema engadido polo clima, de maneira que unha solución provisional é a de "ocupar prazas para estacionamento de vehículos para terrazas". Estas medidas prevese tomalas para un período superior aos 14 días, tempo polo cal están tomadas as novas medidas de restrición pero que, como dixo o rexedor compostelán, probablemente serán ampliadas se a evolución segue como actualmente.

Esta ordenanza será con "carácter xeral, en calquera parte de Santiago", pero "haberá que ver caso a caso", en palabras de Bugallo, quen confiou en que este venres o concello poida contar xa cun novo decreto co que "paliar os efectos máis negativos e dar cumprimento ás medidas de seguridade".

Sobre habilitar medidas de axudas á hostalaría, indicou que estaba pendente de firma a orde correspondente e que a idea é que se poida, de forma inmediata, iniciar a tramitación para pagalas no prazo dun mes.

CANCHAS DE DEPORTE E PARQUES INFANTÍS

Outra das cuestións que se debaten no seo do executivo local é que se fará coas canchas polideportivas da capital --unhas 80-- e os parques infantís. En canto ás instalacións, que segundo o alcalde maioritariamente empréganse para fútbol e baloncesto, suxeriu o seu peche, aínda que a decisión non está adoptada, porque ve dificultades para garantir que non vaian cinco acodes non convivientes e porque, apuntou, habitualmente non son membros da mesma familia os que acoden a este tipo de instalacións, polo que estima que é "imposible de controlar".

Sobre os parques infantís, Bugallo lembrou que se cumpren os requisitos de aforamento dun neno por cada catro metros cadrados, pero estudan a compatibilidade desta cuestión coas medidas de restrición xerais para toda a poboación compostelá. Neste sentido, poderíase tomar unha decisión por "analogía" coa normativa, o que suporía o peche dos parques infantís, aínda que indicou que o DOG non especifica que haxa que facelo.

Bugallo indicou que "en principio", os parques infantís "teñen amplitude e espazo", pero será sometido a avaliación, xa que tamén chamou a atención do criterio que pode chocar co feito de que nas aulas estean en grupos burbulla. "Avaliaremos se imos un pouco máis aló do que se inclúe na orde por analogía ou quedamos estritamente na orde", apuntou.

A esta cuestión concreta dos parques tamén respondeu a edil Milagros Castro, quen tamén lembrou que o decreto da Xunta publicado no DOG "non fai mención explícita" a eles.

Deste xeito, defendeu que tanto nos infantís como nos 'bioparques' están a cumprirse as medidas de aforamento e de limpeza e desinfección, polo que a intención do consistorio é adaptar o seu funcionamento ás novas normas para mantelos abertos.

REUNIÓN COMISARIO POLICÍA AUTONÓMICA

Na súa intervención, o alcalde compostelán tamén destacou que, para controlar as actuacións, seguirán as medidas que xa están en marcha, "moita presenza preventiva" dos axentes da Policía, non só para detectar incumprimentos, senón para "concienciar á cidadanía" de aplicar as normas.

O alcalde de Santiago reuniuse este xoves co comisario da Policía Autonómica, Jorge Rubal, quen se puxo a "disposición" do rexedor e quen lembrou que son necesarios "máis servizos e máis persoal nas rúas".