Rechaza la AN aplazar el cierre parcial en Madrid que decretó Sanidad

Primera decisión judicial que, posiblemente, marque el camino por el que circulará el recurso que la Comunidad de Madrid presentó sobre la suspensión de las medidas restrictivas que fijó el Gobierno central para frenar la pandemia del coronavirus.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional rechazó las medidas cautelarísimas que había solicitado el abogado Curro Nicolau para suspender la aplicación del acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que permitió confinar Madrid, entre otros municipios..

La Audiencia Nacional considera que en este caso no concurren las circunstancias que justifican las medidas cautelarísimas –que se resuelven antes y sin escuchar a la otra parte–, recordando que para ello debe haber “una urgencia excepcional o extraordinaria de mayor intensidad que la normalmente exigible para la adopción de las medidas cautelares”.

Además, el alto tribunal explica en su auto que, en todo caso, las decisiones recurridas por Nicolau, que son el acuerdo del CISNS y la resolución de la Secretaría de Estado de Salud y la orden ministerial que lo recogen, solo pueden ser impugnadas por las comunidades autónomas, que son su destinatario, no por los ciudadanos.

Nicolau considera que el acuerdo del CISNS lesiona los derechos a la libre circulación y a la reunión porque restringe la entrada y salida de los municipios que cumplan los criterios pactados, salvo para desplazamientos considerados esenciales como ir al trabajo o a clase, y limitan a un máximo de seis personas las reuniones familiares y sociales, ya sean en espacios públicos o privados, excepto cuando se trate de actividades laborales e institucionales.

El letrado madrileño había pedido medidas cautelarísimas porque, en su opinión, el perjuicio causado con cada día que se aplica el acuerdo del CISNS “es irreparable (...), pues ya nunca podrá repararse los días que no ha podido disfrutar de su vida y libertad personal”. Es “un castigo propio del Código Penal”, argumentó

NUEVOS PASOS. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) abrió el plazo de tres días para deliberar sobre la ratificación de las restricciones de movilidad acordadas por el Consejo Interterritorial de Salud y recogidas por el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid tras la entrada del escrito de la Abogacía del Gobierno regional, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Hasta que no haya aval judicial, el Gobierno regional no podrá imponer sanciones a los ciudadanos que no cumplan con las restricciones de movilidad impuestas sino que habrá controles informativos.

Tras la entrada del escrito, la Sala Octava de lo Contencioso-Administrativo tendrá tres días para deliberar sobre si ratifica o no las restricciones impuestas por el Gobierno que implican un confinamiento perimetral de la ciudad de Madrid y de nueve municipios madrileños.

Más a largo plazo, la Audiencia Nacional tendrá que decidir sobre las medidas cautelares solicitadas por la Comunidad tras la admisión del recurso. Madrid tiene diez días de plazo para presentar sus alegaciones, que tendrán que sopesarse en el plazo de cinco días por parte de los magistrados para deliberar sobre la impugnación.

En su recurso, el Gobierno regional alegó que las restricciones invaden sus competencias y son propias de un estado de alarma, censurando que sean “contraproducentes” al poder generar más contagios.