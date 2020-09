Récord de casos activos dende o cambio metodolóxico do Sergas do pasado 29 de abril

Galicia rexistrou o seu cuarto día consecutivo con máis de 250 infectados diarios por coronavirus. Non obstante, as cifras de onte supoñen un lixeiro descenso desta tendencia con respecto ao pasado fin de semana, ao rexistrar menos de 300, concretamente 274.

Os casos activos elévanse deste xeito aos 3.640, o número de doentes de covid-19 máis elevado na comunidade dende que o Sergas cambiara drásticamente a metodoloxía de conteo de casos na comunidade o pasado 29 de abril, que supuxera unha redución de case a metade dos casos en tan só un día.

A pesares disto, o panorama é fundamentalmente diferente á dos meses máis duros da pandemia, principalmente pola menor incidencia hospitalaria da covid-19 nesta segunda vaga epidémica, onde a pesares do aumento dos ingresos durante as últimas 24 horas que elevan a cifra total de doentes en instalacións hospitalarias até os 145, estes só representan o 4% do total de casos activos, recuperándose o resto a través de seguimento domicilario.

Cómpre lamentar dous falecementos máis que elevan o número de mortes provocadas pola covid en Galicia ata as 643. Neste senso, preocupa fundamentalmente a situación das residencias de maiores, onde existen 138 usuarios afectados, a maioría deles concentrados no xeriátrico do concello lucense do Incio, centro de onde proviñan as dúas últimas persoas falecidas. Trátase dunha muller de 93 anos e un home de 90, falecidos ambos no Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo, que elevan o número de vítimas mortais provintes deste centro ata as sete dende que se detectou o gromo.

O centro residencial, xestionado pola Fundación San Rosendo, atópase intervido pola Xunta dende o pasado 20 de agosto, debido ao contaxio masivo. Tras sopesar a situación, as Consellerías de Sanidade e Política Social, coordinadamente, decidiron proceder de tal modo para garantir a calidade asistencial e a correcta protección da saúde de residentes e traballadores do centro.

Neste momento, continúan rexistrando no centro 116 casos activos –89 deles usuarios–, o que motivou á Consellería de Sanidade a tomar a decisión de realizar un estudo poboacional entre a veciñanza do Incio, polo que uns 200 veciños se realizarán probas PCR para coñecer cal é o alcance do virus.

O Concello informou a través dun comunicado do inicio deste cribado e explicou que ao longo do día de hoxe avisarase aos aproximadamente 200 veciñoas aos que se lle fará a proba, seguindo as indicacións das autoridades sanitarias.

Por áreas sanitarias, A Coruña-Cee continúa sendo a máis castigada con 1.392 casos activos. Non obstante, o seu incremento diario vense controlando xa ao longo da pasada semana, con só 10 máis durante a xornada de onte. Aínda así, Sanidade concéntrase nesta área na realización de probas PCR. A partires de mañán están citados máis de 3.500 mozos con idades comprendidas entre os 22 e os 25 anos para realizarse as probas PCR, segundo as previsións anunciadas onte pola área sanitaria de A Coruña-Cee.

Este screening masivo hai que engadilo aos que se atopan xa en marcha como o dos colectivos especialmente sensibles, que se está efectuando no laboratorio de microbioloxía do Chuac ou o cribado masivo da poboación comprendida entre os 18 e os 40 anos da cidade da Coruña. Ata este momento, a este estudo poboacional foron chamados 5.000, cunha porcentaxe de participación do 35%.

A de Lugo, é a segunda área sanitaria en termos de afectación da covid, con 730 casos activos –55 deles nas últimas 24 horas–. Este alto ritmo de crecemento xa levou ás autoridades sanitarias a tomar medidas restritivas como a limitación de aforos e de grupos no barrio da Milagrosa na capital lucense.

O presidente da Asociación de Veciños da Milagrosa, Valentín Arias, expresou onte a súa “preocupación” ante unha medidas que considera “lesivas” e que puxeon “unha lousa ao barrio”. Subliñan dende esta asociación veciñal que a situación levou xa ao peche de medio centenar de negocios “cando menos” ata o mércores.

Santiago-Barbanza rexistrou no día de onte un incremento de 42 casos activos, que eleva a cifra total ata os 582; e que a posiciona xunto coa de Lugo á cabeza do incremento de doentes. Non obstante, tan só 7 doentes permanecen hospitalizados na área por covid.

Ourense, pola súa banda. conta con 340 casos activos, 16 máis nas últimas 24 horas. Alí as autoridades sanitarias informaron onte da detección de tres novos brotes de covid-19, concretamente na capital provincial, en Vilamarín e en Pereiro de Aguiar, que suman, entre todos, 13 casos.

En concreto, o máis grande é o brote detectado en Vilamarín, de orixe familiar, e que afecta a seis casos: dous homes de 65 e 41 anos, tres mulleres de 59, 34 e 31 anos e un menor. Todos están xa en illamento e continúase co seguimento dos seus contactos.

Por outra banda, hai tres casos activos derivados dun novo brote familiar en Pereiro de Aguiar, que afecta a unha muller de 45 anos –ingresada no Hospital de Ourense–, a un home de 66 e a unha muller de 68.

Finalmente, detectouse un novo brote familiar na cidade de Ourense, con catro casos positivos: unha muller de 50 anos e tres homes de 57, 23 e 83 anos.

A área sanitaria de Vigo, pola súa banda, rexistra 237 casos activos –23 máis que na pasada xornada de domingo–. Alí prohibíronse onte as visitas nunha residencia de maiores da Guarda e decretouse o peche de dous centros de día desa mesma localidade ante a situación epidemiolóxica do concello.

Pontevedra conta con 226 casos activos –oito máis que fai 24 horas–, un deles a dun traballador do Xulgado do Penal número 2 que obrigou á Xunta de Galicia a poñer en marcha o protocolo anti covid nos Xulgados de Pontevedra. En consecuencia, a Dirección Xeral de Xustiza reforzou a limpeza e desinfección das zonas de traballo deste funcionario e as de uso común.

Ademais, como establece o protocolo aprobado entre o Ministerio de Xustiza e as Comunidades Autónomas, informouse ás autoridades sanitarias para que actúen en consecuencia.

Para rematar, a radiografía por áreas sanitarias atópase a de Ferrol, con 133 casos activos, tan só dous máis que o pasado domingo.

O esforzo das autoridades sanitarias no control da transmisión da covid na comunidade pódese ver na cifra de probas PCR realizadas, que se eleva xa ás 335.554. Unha cifra que supón que durante a derradeira semana realizáronse un total de 32.695 probas PCR no conxunto de áreas sanitarias galegas.