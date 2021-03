Redúcense a 33 os casos de COVID nas residencias galegas de maiores

Os casos de coronavirus en residencias de maiores en Galicia mantiveron a tendencia descendente e reducíronse a 33, dos que 27 correspóndense con usuarios e seis son traballadores.

Segundo o boletín diario actualizado este sábado polas consellerías de Política Social e Sanidade, detectáronse tres novos positivos en usuarios da residencia Santa Mariña de Xinzo de Limia. Mentres, retirouse do cómputo por negativizar un usuario de cada unha das seguintes residencias: DomusVi Carballo, Mi Casa Ferrol, Viana do Bolo e A Milagrosa da Coruña.

O centro máis afectado é a residencia Santa Mariña de Xinzo de Limia, con 10 positivos, seguida por DomusVi Laraxe de Cabanas, con nove; e A miña Casa de Ferrol, con cinco. Tamén hai dous residentes contaxiados na Milagrosa da Coruña e un en Fogar Residencial Xardín Castro Lar de Salceda de Caselas.

Pola súa banda, os casos en traballadores destes centros caeron a seis após dar negativo un profesional da residencia Servisenior de Brión e outro do centro Nuestra Señora de las Virtudes de Pontedeume. Así, hai un membro do cadro con COVID-19 nos centros Matogrande, Fogar Residencial de Cerceda, DomusVi Laraxe de Cabanas, a residencia de maiores de Caranza, Mi Casa de Ferrol e As Gándaras de Lugo.

Os centros de atención á discapacidade mantivéronse sen traballadores contaxiados e os usuarios con coronavirus reducíronse a tres, deles dous na Residencia Adultos Pai Menni de Betanzos e un en Nuestra Señora de Fátima y Cristo Rey de Crecente. Ademais, negativizou un residente da residencia Aspanaes das Pontes.

SANTIAGO. EUROPA PRESS