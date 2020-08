Reforzo policial polo gromo en Monforte

medran as infeccións. O gromo de covid-19 detectado nun edificio no concello de Monforte de Lemos ascende a 43 casos activos, catro máis que o pasado xoves. Así o trasladou no día de onte Sanidade, que informou da detección destes catro novos positivos após as máis de 120 PCR realizadas durante a xornada do xoves. O alcalde do concello capital da comarca de Lemos, o socialista José Tomé Roca, comunicou onte o reforzo da presencia policial mediante “o servizo de doble patrulla”, de cara a garantizar o cumplimento das medidas de seguridade establecidas polas autoridades sanitarias fronte ao coronavirus.

Tomé sinalou que este reforzo púxose en marcha “debido ao brote de covid detectado na cidade” ademais de que “é o último fin de semana de agosto”, puntualizou. “Como as previsións meteorolóxicas son boas, prevemos unha alta mobilidade de persoas, polo que é preciso velar pola seguridade de todos e evitar deste modo a propagación do virus”, explicou o tamén presidente da Deputación provincial de Lugo.

Neste senso, o papel da Policía Local será “velar polo cumplimento das medidas sanitarias establecidas” como o uso de máscara ou a distancia de seguridade. Este reforzo manterase ata a mañán do luns. ECG