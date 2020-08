Repuntan en 160 os casos activos de covid con 70 hospitalizados en Galicia

A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informa que, na última actualización, o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 1.783, 160 máis nas últimas 24 horas. Deles, 1.045 son da área da Coruña, 85 máis, 170 da de Lugo, 34 máis, 157 da de Ourense, 12 máis, 80 da de Pontevedra, 4 menos, 141 da área de Vigo, 3 máis, 113 da de Santiago, 22 máis, e 77 da de Ferrol, 8 máis.

Do total de pacientes positivos, 6 están en UCI, 1 máis, 64 en unidades de hospitalización, 9 máis, e 1.713 no domicilio, 150 máis. Polo de agora, en Galicia hai un total de 11.701 persoas curadas, 44 máis, rexistrándose 626 falecementos, 1 máis. A última persoa falecida foi un home de 90 anos que estaba ingresado no CHUAC e presentaba patoloxías previas.

O número de PCR realizadas é de 290.491.