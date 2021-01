Retroceso a octubre: Compostela vuelve a su peor momento con la hostelería ‘en críticos’

Respiraron aliviados la primera semana de diciembre. Se ponía fin a un mes de cierre total de la hostelería, a los que había que sumar dos semanas más para el interior de bares y cafeterías. El día 2 la hostelería compostelana abrió de nuevo sus persianas para el consumo en los locales: era el mejor momento de la pandemia en la segunda ola. Ahora, han vuelto a la situación de octubre ya con el balance de pérdidas de 2020 al completo: más de un 80 por ciento en cifras generales con respecto al año anterior.

La mayor parte define la situación como crítica e injusta, y otros se limitan a suspirar y a esperar. Aquellos que pueden mantener la terraza abierta, con el aforo al 50 % y solo hasta las 18 horas, aprovechan la hora del vermú y el café de después de comer. Ayer, al coincidir en fin de semana, muchas de las terrazas del casco histórico tuvieron bastante afluencia durante la mañana. Sin embargo, los hosteleros mencionan rápidamente la habitual lluvia de Compostela para explicar que, solo con terrazas, no se puede tirar hacia adelante. Otros ni siquiera tienen esta opción por no disponer de mesas en el exterior, y aquellos que están más alejados de las zonas céntricas optan directamente por cerrar las puertas.

Igual que ocurrió en octubre, los establecimientos que permanecen con la persiana medio abierta son los encomendados a los servicios de comida a domicilio. Aplicaciones como la compostelana Obvious Eat, con bastante más margen de ganancia para los hosteleros, incluyen a muchos de los establecimientos que intentan salvar el bache en la ciudad.

En Hostelería Compostela, la asociación principal que agrupa al sector, hablan de medidas desproporcionadas y se preguntan por qué vuelven a ser los máximos damnificados por un “incremento dos positivos durante as festas de Nadal que non é responsabilidade do sector”. Y hacen alusión al periodo navideño en el que “houbo unha mobilidade específica noutros ámbitos, tal e como informou o conselleiro de Sanidade en rolda de prensa, como festas privadas, onde non hai ningún tipo de medidas de seguridade nin hixiene”.

MOVILIDAD. En lo relativo a la movilidad, hay más margen ahora que hace dos días. Santiago ha pasado a estar perimetrada en solitario a hacerlo conjuntamente con los municipios vecinos de Ames y Teo. Esto facilita la entrada y salida de la ciudad a los miles de personas que acuden a diario por razones laborales, estudiantiles o sanitarias a la capital. Los controles se mantienen principalmente en las áreas comerciales.