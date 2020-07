Rueda exige al Gobierno que llegue a tiempo el voto del exterior

El vicepresidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, pidió ayer a la administración central, que es quien tiene “la responsabilidad de hacerlo”, que haga “todo lo necesario” para que los votos de residentes en el exterior lleguen “a tiempo” para el escrutinio, que comenzará el lunes de la próxima semana.

En respuesta a preguntas de los medios de comunicación tras una comparecencia para presentar un programa de apoyo al emprendimiento femenino, Rueda manifestó que “esos votos no pueden andar por ahí perdidos ni se puede decir que no llegan a tiempo”, cuando faltan cinco días para el lunes

Correos reconoció problemas con el voto del censo de residentes ausentes (CERA) en varios países, como Venezuela, a donde no llegaron las papeletas porque no se encontró transporte “público ni privado”, y Cuba, en donde dijo que el correo del país no repartió la documentación.

Del voto exterior depende la asignación de un escaño en la provincia de Pontevedra, en pugna por escaso margen entre PSdeG y PPdeG.

Rueda indicó que confía en que los votos que faltan por llegar estén ya en su destino el lunes y “puedan ser contados en las cuatro provincias”. “En la de Pontevedra es donde está el foco porque es donde puede variar el resultado, pero en las otras provincias deben ser contados y deben sumar al final, con independencia de que cambien o no cambien escaños”, destacó.

Además, lamentó que gallegos residentes en el exterior que pidieron el voto no hayan podido emitirlo, pero dijo que “lamentaría más” que quienes sí entregaron su papeleta vean que no llega a tiempo. “Sería muy triste y muy difícil de explicar”, insistió el vicepresidente gallego.

Rueda recordó que el sistema para participar desde el exterior es “complejo”, con el voto rogado. “Esto sirve también para darnos cuenta de que no se puede dar una situación como la que se dio en estas elecciones”, declaró.

No es de recibo A su juicio, “no es de recibo” y la el Gobierno autonómico gallego lo puso “de manifiesto” y propuso alternativas desde la semana pasada, cuando recibió informaciones de Correos y la Xunta Electoral de los problemas que se estaban registrando.

Las competencias para garantizar el derecho a sufragio del CERA es, afirmó, de Correos y del Ministerio de Exteriores y las embajadas y consulados

“Nosotros transmitimos esta inquietud y propusimos soluciones la semana pasada y, por lo que se ve, esas soluciones no fueron tomadas”, recriminó. “Ya no podía ser que la gente que pidió el voto no pudiera hacerlo”, añadió y consideró que “probablemente” en algunos casos no se agotaron “todas las posibilidades para que ese voto pudiera ser ejercido”.

“El que no se pudo emitir, no se pudo emitir y esperemos que esto no vuelva a pasar”, prosiguió y repitió que los que están emitidos deben llegar para el recuento.