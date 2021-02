Sacrificados los 3.100 visones de la granja bañesa con coronavirus

A Barcala. A Baña ya esta libre de contagios de COVID... por lo menos de los que eventualmente pudieran provenir los 3.100 visiones que se criaban en la granja de Troitosende donde fue detectado un brote, el segundo a nivel estatal. Y es que el pasado fin de semana eran sacrificados y sus restos enviados a Gesuga, gestora de productos cárnicos emplazada en Cerceda, donde ya se han desecho de los cuerpos.

El exterminio, que según los responsables de Medio Rural se llevaba a cabo el pasado viernes y sábado, fue supervisado por los técnicos autonómicos para asegurarse no sólo que se llevaba a buen puerto mediante la aplicación de gas, sino que se efectuaba con todas las garantías de salubridad pública. Posteriormente, eran cargados en un camión sellado con destino a Gesuga.

En cuanto al origen de los contagios, desde el Ejecutivo gallego achacan a que habría sido un trabajador del recinto, que regenta un súbdito holandés. En total, fueron 2.500 hembras y seiscientos machos los que se sacrificaron.

En Galicia existen veintiséis explotaciones dedicadas a la cría de visón americano, y que suponen el 80 por ciento de las existentes en España. Por su parte, desde Adega abogaban por un inmediato cierre cautelar de todas estas granjas, recordando que “os riscos derivados do mantemento destas explotacións non están en absoluto controlados coas medidas derivadas do programa estatal de prevención, vixilancia e control do SARS-CoV-2, aplicado pola Xunta dende o pasado mes de setembro”, una iniciativa de control pasivo “que só realiza análises se aparecen visóns con síntomas compatíbeis co SARS-CoV-2 ou algún dos operarios tivo un diagnóstico positivo”.

A su vez, el director xeral de Gandaría José Balseiros, divulgaba como más que probable que el contagio fuera de humano a animal, y que ya en diciembre se había constatado un posible positivo en esa granja, pero que en aquel entonces fue calificado como “no concluyente”, si bien aumentaron los controles . M.0.