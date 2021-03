Sanidad defiende el cierre en Semana Santa porque el momento es "crítico”

Madrid. EFE. El Ministerio de Sanidad ha defendido este jueves las restricciones a la movilidad y los contactos sociales que ha propuesto para la Semana Santa porque estamos en un momento "absolutamente crítico" para evitar la cuarta ola de la pandemia.

En rueda de prensa, la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha explicado que aún no se ha conseguido la cobertura de la vacunación, existe la amenaza de las variantes del virus y "no todas las semanas del año son iguales". De ahí, ha dicho, la necesidad de endurecer las medidas que permitan "superar esta última etapa de sacrificio que tenemos que hacer todos hasta conseguir protegernos". Además del cierre perimetral y el toque de queda, Calzón ha incidido especialmente en la limitación de las interacciones sociales. "Que estos días no sean una ruptura de la burbuja estable", ha señalado.



RECOMENDACIÓN DE NO DESPLAZARSE

EP. La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha afirmado este jueves en rueda de prensa que la recomendación de Sanidad de evitar desplazamientos hacia los estudiantes universitarios durante Semana Santa se extiende a “toda la población”.

“Más que centrarme en el colectivo de los estudiantes, me gustaría recordar una recomendación que repetimos continuamente, que todos debemos intentar evitar los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios, esa recomendación es para toda la población”, ha señalado.

El Ministerio de Sanidad ha propuesto este jueves a las comunidades autónomas, dentro de la Comisión de Salud Pública, que mantengan sus cierres perimetrales y que los estudiantes universitarios que residan durante el curso académico en otra región o país no puedan volver a su lugar de residencia desde el 26 de marzo hasta el 9 de abril, con motivo de la Semana Santa.

Así lo recogía el documento ‘Propuesta de medidas de salud pública frente a la COVID-19 para las fiestas de Semana Santa 2021’, borrador al que ha tenido acceso Europa Press, en el que también se instaba a “evitar todos aquellos viajes que no sean necesarios”.

Sin embargo, el documento final no refleja nada al respecto sobre el desplazamiento de los universitarios, ya que Sanidad y las comunidades autónomas no han alcanzado un acuerdo, que era la pretensión del Departamento que dirige Carolina Darias.



Simón ve "complicado" un certificado de vacunación para viajar entre CCAA

EP. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha calificado de "complicado" que esté disponible un certificado de vacunación contra la COVID-19 que permita viajar entre comunidades autónomas durante Semana Santa a pesar de las restricciones de movilidad.

"Conviene recordar que el objetivo de la vacunación, que va a ayudar a la movilidad, es reducir contagios, hospitalizaciones y fallecidos. Y, a partir de ahí, se puede plantear todo lo demás. Habrá que ver si puede estar disponible pero los plazos hacen un poco complicado que tenga sentido plantearlo tan abiertamente. Pero no hay que cerrar todavía ninguna puerta", ha explicado el epidemiólogo este jueves en rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha insistido este jueves en la necesidad de abrir el debate para que los vacunados puedan desplazarse libremente por toda España, dado que "las circunstancias" ante la pandemia se deben de reevaluar porque "cada vez hay más españoles vacunados".

"Yo entiendo que habría que empezar a valorar que una persona que está vacunada se pueda desplazar libremente por todo el territorio español, dado que ya te puedes mover en base a una justificación. Pero siempre que lo autorice la autoridad competente", ha reseñado.

Al respecto, Calzón ha recordado que apenas el 2,77 por ciento de la población española está ya vacunada con las dos dosis. "Es un buen ritmo pero está todavía lejos del 70 por ciento". "La mayoría hasta ahora no se ha vacunado con el principal objetivo de poder viajar, sino porque eran vulnerables o estaban especialmente expuestas al virus, como el personal sanitario", ha esgrimido.

Al respecto, ha detallado que en la Unión Europea "se sigue avanzando en un certificado, en su definición y en sus contenidos mínimos", pero que "aún queda mucho trabajo técnico y legal". "Entiendo que partimos de una posición de privilegio, porque tenemos un registro estatal de vacunación, entre otros registros. Pero todavía queda mucho trabajo por delante", ha remachado.

Por otra parte, la secretaria de Estado ha informado de que el próximo lunes por la tarde llegarán 538.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca y otras 546.000 de Pfizer, mientras que a final de la próxima semana llegarán previsiblemente nuevas entregas por parte de la compañía Moderna.