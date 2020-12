Sanidad realizará cribados entre los hosteleros para garantizar la “seguridad”

Pontevedra. Lunes 7 de diciembre de 2020. Doce del mediodía en la Praza de España de Pontevedra. Decenas de personas participan de una manifestación que recorre varias calles de la ciudad para dar apoyo al sector hostelero. Tras la lectura de un manifiesto dirigido a las autoridades locales, autonómicas y nacionales, siete valientes hosteleros de la localidad comienzan lo que será una andaina de 15 días de duración hasta las puertas del Congreso de los diputados en Madrid, donde solicitarán formalmente el rescate del sector.

Tienen previsto realizar una media de 40 kilómetros diarios, aunque en el día de ayer recorrieron unos 20, hasta San Xurxo de Sacos (en Cerdedo-Cotobade), donde un establecimiento les ofreció de manera altruista el pasar la noche allí.

“Esta iniciativa surge porque, desde hace un mes, venimos realizando manifestaciones y protestas un poco más tranquilas, pero en vista de que no se nos escucha, porque no hay respuesta y las medidas que llegan en la desescalada no tienen ni pies ni cabeza, comenzaron a surgir alternativas” con las que captar la atención, indica Elena Gondar, en nombre de la Asociación de Hosteleros de Pontevedra, Poio y Marín (Hoempo).

Así fue como “unos pocos se lanzaron a decir ‘nos vamos a Madrid caminando’ y, pese a que al principio el resto no lo tenían tan claro, cuando se analizaron los pros y contras se sumaron a la causa”.

Lluvias y claros les acompañaron en el inicio de esta dura travesía hacia la capital española, con una borrasca en medio país que de seguro no les facilitará la llegada. “Exponiéndonos a esta situación climatológica también queremos escenificar y demostrar que el sufrimiento de estas 7 personas será semejante al que está pasando todo nuestro sector desde que comenzó la pandemia”, explica Elena Gondar. Pili Pampín, Miguel Martínez (cantautor), Mar García (artista) o Charles Dias (futbolista del Pontevedra C.F.) ya les han prestado su apoyo en redes sociales. Á.P.