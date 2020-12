Sanidade aconseja pasar sólo con convivientes las fiestas navideñas

Galicia tendrá una Navidad completamente atípica, distinta a cualquier otra, mucho más fría, aunque no será en vano, puesto que no se trata de salvar estas fiestas, sino vidas. Entre las medidas anunciadas ayer por Julio García Comesaña, conselleiro de Sanidade, nuestra autonomía cerrará sus fronteras del 23 de diciembre al 6 de enero, recomendando durante estas celebraciones, asimismo, reunirse únicamente los convivientes, es decir, en una sola unidad familiar, como consecuencia del COVID.

Comesaña ofreció ayer una rueda de prensa, informando de los asuntos valorados por el comité clínico, sobre las restricciones que se aplicarán en la comunidad. Este acto, que acogió el Edificio Administrativo del Sergas, contó con la participación de su gerente, José Flores Arias; acompañados ambos además por la directora general de Saúde Pública, Carmen Durán Parrondo.

“Este é o ultimo Nadal sen vacina non tiremos á borda o traballo feito”, manifestó el titular sanitario, rogándole a la sociedad gallega que durante estas fechas tan significativas sus festejos invernales sean “doutra maneira”, como “levamos vivindo prácticamente todo o ano 2020”.

Tras esta intervención, Comesaña explicó que desde el 23 de diciembre hasta el próximo 6 de enero, todo el territorio se confinará, cerrando las fronteras de Galicia sin que se pueda entrar por motivos turísticos o de cualquier otra clase, salvo aquellos ya conocidos: laborales, educativos, sanitarios y razones con su correspondiente justificación.

En este sentido, sí podrán acceder a la comunidad aquellos individuos cuyo propósito sea hacer una visita familiar. Asimismo, la medida adoptada por Sanidade repite el comportamiento que las restantes autonomías también vienen anunciando, como “froito dese acordo do Consello Interterritorial de Saúde” a fin de “disminuir esa movilidade”.

Respecto a estas reuniones “un tema imporante para todos nestas datas” la recomendación del “Plan Nadal” autorizado por el comité clínico es que dichos encuentros se produzcan “no ámbito dunha unidade” que esté formada por convivientes: aviso extensible a todas las fiestas.

Sin embargo, si en alguna ocasión fuese preciso por distintos motivos incorporar alguna persona adicional a esta celebración, el consejo del órgano es que no se superen las dos unidades familiares como máximo, que al igual que en el primer caso no tendrán límite alguno de aforo, pero deberán ser totalmente estables.

De igual forma, aquellas situaciones en las que se congreguen más de dos grupos, solamente podrán estar formados por hasta seis sujetos. Una medida que tiene “especial consideración” con “as persoas maiores que viven solas e que nestes días vai ser difícil non incorporalas”, apuntó el titular de Sanidade.

Además, para esas circunstancias que reúnen a familiares “aislados” o esos encuentros de varios colectivos, no se contabilizarán en este cómputo a los menores de 10 años.

Del mismo modo, Comesaña recordó que es vital “manter os mínimos contactos posibles nos días previos as xuntanzas” y no andar rotando: haciendo visitas a múltiples allegados durante el período navideño.

“Non nos fagamos trampas ao solitario, reuníndonos cunha unidade familiar o 24 pola noite e con outra diferente o 25 ao mediodía (...)”, exclamó el conselleiro, reiterando más de una vez que las agrupacións familiares “deberán ser estables”.

Nuevamente, llamó a no relajarnos, puesto que no vale a pena, señalando que el objetivo de estas medidas no es otro que “salvar vidas e garantir un sistema de saúde accesible para todos e de calidade”.

ELEMENTOS “ILLADOS”. Junto al paquete anterior, los representantes del comité clínico también anunciaron un decálogo, compuesto por un conjunto de recomendaciones a tener en cuenta durante estos festejos.

Entre ellas, Comesaña volvió a insistir en las medidas elementales de protección (lavarse las manos, usar mascarilla y tener distancia social).

En cuanto a las otras, mucho más concretas, el conselleiro destacó “algúns elementos illados”, incidiendo (evidentemente) en no realizar ningún encuentro con las personas que padecen síntomas del COVID.

Todos ellos, preferiblemente, deberían ser al aire libre, pero si se produjesen en un espacio cerrado es vital mantener las ventanas abiertas y reducir la duración del mismo.

En cenas o comidas es importante además utilizar una mesa grande que permita mantener la distancia de 1,5 metros, llevando asimismo la mascarilla puesta (siempre que sea posible) salvo para beber o comer.

“Esa mesa debe ser posta por unha única persoa”, añade Comesaña, recordando que después esta tendrá que “desinfectarse as mans de xeito conveniente”. Por último, los participantes deben abstenerse de saludos o abrazos, no compartir ningún alimento o bebida y limpiarse siempre que se levanten de la mesa.

24 y 31 de diciembre. El conselleiro indicó asimismo que durante Nochebuena y Nochevieja (24 y 25 de diciembre) el toque de queda se ampliará hasta la 1.30 de la madrugada para las cuatro provincias.

REGISTRO VIAJEROS. El titular de Sanidade también hizo hincapié en la obligatoriedad de cumplimentar el registro de viajeros para aquellas personas que se desplacen a Galicia, estableciendo en los individuos que provengan de autonomías con incidencias acumuladas mayores a 250 durante 14 días “a conveniencia de facer unha proba diagnóstica recén chegado á comunidade autónoma”.

Este test (que podrá ser PCR o de antígenos) se realizará también a todos los estudiantes que regresen de fuera (sin importar la IA que haya en su zona de origen) e incluso a los que se muevan dentro del territorio.

POSIBLES modificaciones . Todas estas aplicaciones, conforme indicó Comesaña, podrán cambiar en función de la situación epidemiológica. Aunque (hasta ahora) son esas las medidas necesarias para poder pasar “un Nadal con sentidiño”.