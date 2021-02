Sanidade alerta de que la hostelería se juega “el cierre futuro” con su actitud

··· Los cuatro sindicatos representativos del Cuerpo Nacional de Policía denunciaron este sábado públicamente el mal empleo que las autoridades gubernativas y policiales “hacen de nosotros”. Además de recordar que las plantillas en Galicia están en muchas de las unidades por debajo del 80 % y aún así asumieron tareas relacionadas con la pandemia, advierten que no resulta “lógico” seguir aumentando sus funciones. Aseguran que entre sus cometidos no está el de hacer fotos en las terrazas de hostelería y de las personas que están en ellas. “Nos parece impropio y que no nos corresponde hacer”, lamentan en un comunicado, en el que piden a los responsables que “envíen a quien corresponda, pero no a los policías”.