Sanidade detecta que as terrazas superan o aforamento permitido

VIGO. EP. O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, trasladou a súa preocupación porque este venres, primeiro día da desescalada en Galicia, está "a observarse que as terrazas non están ao 50 por cento", senón que superan o aforamento máximo permitido, ante o que chamou aos hostaleiros a "facer todo o posible para que se cumpra" coa limitación. En declaracións aos medios na tarde deste venres, durante un acto en Vigo, o conselleiro remarcou que na desescalada "o principal criterio reitor debe ser o da prudencia". "En base a iso mantivemos que as terrazas teñen que estar ao 50 por cento", o que, denunciou, non se está cumprindo. "Esa gradualidad de abrir o 50 por cento é un acordo que tomamos entre todos e temos que tentar facer todo o posible para que se cumpra", insistiu, a colación do que indicou que a Xunta fará "o que corresponda, de ser o caso", e xa se puxo en contacto coa asociación de hostaleiros.

Ao ser cuestionado polas posibles medidas a tomar ante estes casos, lembrou que a Xunta puxo en marcha un programa de auditorías que xa se estaba facendo no comercio e este luns comezará na hostalaría. A iso súmase que pediu o apoio dos corpos e forzas de seguridade do Estado "para, entre todos, axudar a manter esta condición de apertura prudente".

Neste contexto, apuntou que o sector hostaleiro, que "está concienciado e coñece, desgraciadamente, os efectos de ter incidencias altas e tomar medidas restritivas", ten "que ser consciente" da actual situación "de prudencia e de abrir gradualmente".

Finalmente, en relación coa posible mobilidade da poboación cara a localidades costeiras durante a fin de semana, o conselleiro dixo que son "conscientes de que se vai a producir", aínda que remarcou que "se esa mobilidade prodúcese nunha contorna exterior e respectando as normas básicas, entra dentro dese criterio de prudencia".



AVISO CON 48 HORAS

García Comesaña tamén indicou que é probable que o comité clínico de Galicia reúnase este martes e, neste marco, comentou que a Administración autonómica pretende avisar das súas decisións sobre as restricións para cada concello "con 48 horas de antelación".

"O que queremos facer a partir desta semana é traballar con indicadores máis temperáns, falamos de utilizar a IA7" (incidencia acumulada a 7 días), o que permitiría "anticiparse e avisar con esa marxe de 48 horas polo menos para adoptar as medidas que en cada caso establézanse", explicou.

"Sempre que se fai un corte hai que medilo ben", recoñeceu o conselleiro, que en todo caso chamou a aqueles "concellos que o día do corte non saian ben na foto a que sigan traballando" porque "na seguinte foto seguro que van saír ben".

Este xoves o conselleiro lembrara noutro acto que a incidencia acumulada "vai cambiando día a día". No entanto, precisou que se un municipio ten un día unha incidencia superior a 500 casos por 100.000 habitantes (estaría en nivel máximo de restricións) e ao día seguinte baixa a 490 casos, "o correcto" sería manter as medidas coma se tivese a incidencia máis alta.

Todo iso a pesar de que eses cambios poidan producirse por moi poucos casos nos municipios máis pequenos. "É momento de ser prudentes. Preferimos pecar de exceso de prudencia, que non pola contra", apostilou.



DOAZÓN DE SANGUE

As declaracións deste venres realizounas durante un acto en Vigo no que presentou a nova unidade móbil de doazón de sangue, a cal se enmarca no plan de "renovación e modernización" do parque móbil da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue.

Segundo dixo, desta forma a Axencia xa conta con 12 unidades que percorren os concellos galegos, tres das cales se atopan en Vigo. A nova unidade, que entrará en funcionamento o luns, conta cun orzamento de 270.000 euros e dispón de tres espazos: recoñecemento médico, refrixeración e doazón.

O conselleiro destacou que o 80 por cento das doazóns de sangue na rexión galega realízanse nestes vehículos, e subliñou que Galicia é a terceira comunidade autónoma en doazón de sangue en España, con máis de 109.000 doazóns realizadas en 2019.