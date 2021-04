Sanidade prevé administrar otras 240.000 inyecciones durante la próxima semana

Galicia vacunará a las personas de entre 65 y 69 años desde la próxima semana. Así lo anunció este jueves el presidente del Gobierno autonómico, Alberto Núñez Feijóo, tras la reunión mantenida entre la Xunta y el Servizo Galego de Saúde (Sergas). En este contexto, el mandatario gallego aseguró que el propósito es administrar un total de 240.000 dosis contra el coronavirus durante esos siete días, siempre y cuando el Ejecutivo central envíe todas las inyecciones “comprometidas”.

Y es que “los objetivos solamente los podemos cumplir si el número de vacunas que nos notifican finalmente llegan”, manifestó el mandatario gallego, haciendo referencia a las 7.000 dosis de Janssen que recibió la Consellería de Sanidade esta semana, cuando las previsiones duplicaban la cuantía que finalmente llegó (unas 14.000 soluciones).

Ante esta situación, el de Os Peares lamentó que “esta semana estaba previsto administrar 180.000 dosis, pero no se cumplieron” las previsiones notificadas por Sanidad (en cuanto a las citadas inyecciones) y “nos vamos a quedar en 170.000”.

PROCESO “MASIVO” CON LA ANGLOSUECA. De igual forma, Feijóo avanzó que en estos momentos se está llamando en masa a 15.000 habitantes de entre 60 y 65 años para que reciban la dosis de Astrazeneca. Además, según indicó, el Sergas tiene pensado inocular un cómputo de 81.000 inyecciones de Pfizer del viernes al domingo, junto a otras 30.000 de Moderna que se administrarán la semana que viene. Y todas serán para completar la pauta.

UN MILLÓN Y MEDIO PARA PROTEGER LAS VACUNAS. El presidente gallego, no sin antes resaltar que la vacunación se desarrolla “a buen ritmo”, explicó que el Consello de la Xunta autorizó este jueves otro expediente de contratación urgente relativo al servicio de almacenamiento, reparto y logística de las dosis contra el COVID.

A través de esta medida en la que se invertirán aproximadamente 1,5 millones se “garantizan las condiciones adecuadas de almacenamiento, transporte, mantenimiento de la temperatura, rastreabilidad y seguridad”, indicó Feijóo. En este sentido, dicho trámite es el tercero aprobado para cubrir esta tarea.

TROMBOS DE PFIZER Y MODERNA. Por otro lado, desde la Agencia Europea del Medicamento (EMA) indicaron este jueves que el organismo está observando “de cerca” 13 episodios trombóticos producidos en individuos que habían recibido previamente las vacunas de Pfizer (once de ellos) y Moderna (los otros dos). Aun así, remarcaron que no hay que alarmarse, pues las cifras citadas son “extremadamente bajas y no generan preocupación”.

De este modo, cuando estos fenómenos “se observan en el contexto de la exposición de las personas a las vacunas”, la EMA no considera que sea necesario comenzar a investigarlos, puesto que no cree que sea algo atípico, como sí hizo con las dosis de AstraZeneca y Janssen. Entonces se activó la denominada “señal de seguridad”.