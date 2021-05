Sanidade prevé que a vacinación de toda a poboación galega conclúa antes de final de ano

SANTIAGO. A directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, considerou que a vacinación de toda a poboación galega pode concluír “antes de final de ano” se se incrementan o número de doses recibidas e se comercializan antíxenos desenvolvidos por outras farmacéuticas, tal e como se prevé. Nunha entrevista concedida á Cadea Ser, recollida por Europa Press, sinalou que resulta “indubidable” que a vacinación en Galicia avanza “a un ritmo moi importante” e lembrou que, segundo as previsións de recepción de vacinas avanzadas polo Goberno, as entregas de doses incrementaranse no verán, o que permitirá alcanzar a inmunidade de grupo a mediados de agosto.

En canto á vacinación de menores, lembrou que xa se abordou na última comisión nacional de saúde pública e que a Axencia Europea do Medicamento (EMA, polas súas siglas en inglés) deberá pronunciarse respecto diso. Así, apuntou que a administración de dose a estas persoas podería comezar antes de finalizarse a das de maior idade e insistiu en que se deberá decidir se se comeza coas máis maiores deste grupo ou as que presenten patoloxías. Así mesmo, lembrou que en torno ao 95% dos maiores de 60 anos recibiron polo menos unha dose na comunidade e puxo o foco na dispersión xeográfica da poboación, que “pon obstáculos” á vacinación domiciliaria. Así, indicou que neste momento comezouse a administración de dose ao colectivo de entre 59 e 50 anos, que suma 400.000 persoas, e esperou que conclúa o próximo mes, cando podería iniciarse a vacinación dos menores de 50 anos.

ASTRAZENECA

Carmen Durán tamén lembrou que a próxima semana abordarase a vacina que se debe administrar ás persoas menores de 60 anos que xa recibiron a primeira dose de AstraZeneca na comisión nacional de saúde pública. Así, volveu a apostar por inocular a segunda dose co antígeno da mesma farmacéutica 12 semanas despois da primeira e lembrou que a posición que defenderá Sanidade a próxima semana alíñase coas recomendacións da EMA e a propia multinacional. A tamén integrante do comité clínico que asesora á Xunta indicou que en Israel se permitiu non utilizar a máscara en espazos públicos cando se alcanzou un 50% da poboación vacinada sen que se observase un repunte dos contagios. Por iso, apuntou que cando se alcance esa porcentaxe vacinación será preciso “ver que estudos hai sobre a mesa” sobre a capacidade para transmitir o virus das persoas inmunizadas para expor unha relaxación das medidas sanitarias.

En canto á aparición de novas variantes, a directora xeral de Saúde Pública lembrou que a india se transmite máis”, pero “prevense exactamente igual”, co uso de máscara e o mantemento da distancia de seguridade. Por iso, explicou que non existe “excesiva preocupación” respecto da transmisibilidad das variantes senón á efectividade das vacinas contra as mesmas. Así, explicou que polo momento se observou que os antígenos dispoñibles “si responden as variantes” presentes en Galicia e celebrou que, tras detectarse unha nova, “inmediatamente” as farmacéuticas comecen a investigar para obter unha vacina que “valla para todo”.