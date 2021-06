Sanidade recomienda reunirse no más de 15 personas y como máximo hasta la una

Reuniones de amigos, gente por las calles a altas horas de la madrugada, campamentos de verano abarrotados... Parecen escenas típicas de antes de la pandemia que ya no esperábamos que volviesen a nuestras vidas, al menos no a corto plazo. Pero cuán equivocados estábamos, pues gracias a esos sueros generadores de anticuerpos contra el virus que se están inyectando viento en popa a toda vela, desde este mismo sábado podremos gozar de una relajación que anticipa un verano de ‘nueva normalidad’ real.

“Ahora que parece que entramos en una nueva fase de la pandemia, a punto de ver la luz al final de este largo túnel de año y medio, Galicia sigue siendo la comunidad más segura y el lugar donde menos fallecimientos hubo de toda la España peninsular”, aseguró este viernes el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. Pero, lo cierto es que hay ciertas medidas que, pese a flexibilizarse, traen letra pequeña, pues desde la Administración se recomienda que se mantengan, por prudencia.

Es el caso de lo que atañe a las reuniones sociales. Ahora que ya hace calorcito por la noche, a todos nos gustaría poder salir a pasear con amigos a altas horas de la madrugada. Y desde ahora, será posible. Ese es precisamente el cambio más importante introducido por la Xunta en las nuevas medidas publicadas en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

En concreto, entre las 01.00 y las 06.00 horas de la madrugada se elimina la vigente prohibición de reunirse con no convivientes en las calles. Eso quiere decir que, si te ven a las tres paseando por la playa con cuatro amigos, no pueden decirte nada. Quítate del cuerpo esa sensación de que estás haciendo algo malo que todos tenemos a estas alturas. Ahora bien, ten en cuenta que desde Sanidade recomiendan encarecidamente que no lo hagas.

Por otro lado, y ya que el ocio nocturno seguirá cerrado hasta el uno de julio y que cuando abra probablemente sea con poco horario, no pocos están pensando en trasladar la fiesta a su casa, pero, ¿hasta qué punto podrán hacerlo? Pues, en teoría, no es lo aconsejable, pero... legalmente sí se puede. Y es que la prohibición de reunirte con no convivientes entre la una y las seis también queda sin efecto en el ámbito de los domicilios. Así que... La fiesta en casas es factible, pero desde el Gobierno gallego aconsejan que esto no se haga y, si se hace, por lo menos que sea con mascarilla y distancia social.

HOSTELERÍA Y BARES. En las nuevas medidas también hay un apartado dedicado a la hostelería. En estos momentos en que se terminan los exámenes para muchos universitarios y que llega el buen tiempo, son bastantes los que quieren celebrar una cena de clase en la terraza de algún restaurante. Y, algo que hasta este momento parecía imposible, ahora será viable. Depende de cuánta gente integre la clase, pero si no es más de quince, pueden sentarse juntos sin ningún problema. Y es que el límite de comensales por mesa en exterior se ha ampliado de diez a quince, aunque en interiores sigan siendo seis. Las ‘grandes’ reuniones ya pueden hacerse realidad.

Ahora bien, si quieres organizar algo de este tipo, será mejor que reserves, por dos motivos: porque el aforo sigue siendo limitado (un 50 % en interior y un 75 % en exterior) y porque así ya facilitas tus datos (requisito obligatorio para acceder al local a partir de las 21.00 horas) previamente, sin necesidad de tener que cubrir el parte de cliente en el establecimiento.

Si eres más de tomarte algo que de ir a cenar, pero quieres poder estar en un bar hasta la medianoche, tranquilo, la relajación de la normativa también es propicia para ello. Y es que desde ayer mismo se amplió el horario de los locales que no sirven cenas ni comidas, hasta las 01.00 horas de la madrugada, unificando así el cierre con los otros tipos de establecimientos hosteleros.

FIESTAS Y CONCIERTOS. Además, como buen gallego, si lo que te encanta es ir a fiestas en verano, ya sean conciertos o verbenas, estás de suerte, este año sí que sí. Es cierto que está todo un poco en el aire hasta que tengan lugar las pruebas piloto de este fin de semana y del siguiente, pero el protocolo ya está sobre la mesa: 10.000 personas si el espectáculo es sentado y 5.000 si están de pie. Las barras y puestos de consumición se situarán fuera del recinto acotado y habrá entradas y salidas diferenciadas para poder llevar la contabilidad de los asistentes.