Sanidade suaviza as restricións en Trazo, Boqueixón e Val do Dubra

SANTIAGO. O comité clínico de expertos que fai seguimento á evolución de covid-19 en Galicia, vén de levantar as restricións especiais en tres concellos da provincia de Ourense, Verín, Amoeiro e Coles; noutros tres da provincia da Coruña, Trazo, Boqueixón e Val do Dubra; nun da provincia de Lugo, Monforte; e noutro da provincia de Pontevedra, Campo Lameiro. Nestes concellos rexerán, pois, as medidas de nivel 2. Así o acordou a Consellería de Sanidade logo da reunión de hoxe pola tarde, presidida polo conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.

Así mesmo, os expertos que avalian a expansión do coronavirus na comunidade galega acordaron incorporar ao concello de Moaña ao grupo de municipios con restricións especiais.

As medidas serán publicadas mañá no Diario Oficial de Galicia e entrarán en vigor a partir da medianoite do mércores.

Ademais, cómpre salientar que as localidades de Ribeira, Petín, A Rúa, Dumbría e A Lama, malia continuar co mesmo nivel de restricións actual, o comité clínico acordou implementar unha observación específica á súa evolución epidemiolóxica.

A Xunta de Galicia lembra a obrigatoriedade de cumprir as normas restritivas para facer fronte á pandemia, e solicita a máxima colaboración dos concellos e das Forzas de Seguridade do Estado para a vixilancia das mesmas.

Sanidade quere remarcar, unha vez máis, que se se cumpren as medidas decretadas polo Executivo galego, os concellos poderán aliviar as súas restricións.