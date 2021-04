Sanidade vacinará a 45.000 persoas esta fin de semana e prevé que en maio o ritmo aumente

O conselleiro Comesaña asegura que o incremento da subministración de Pfizer poderá "compensar" as que non se empreguen de Janssen "e mesmo aumentar" o 'stock'

VIGO. EP. O Servizo Galego de Saúde (Sergas) citou a unhas 45.000 persoas en toda Galicia para vacinarse de maneira masiva ao longo desta fin de semana contra a covid-19. De todos eles, 20.000 serán pacientes de 60 a 69 anos que recibirán as de AstraZeneca e outros 25.000, maiores de 70.

Son cifras que deu o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, durante a súa visita este sábado ao momento de vacinación masiva do Instituto Feiral de Vigo (Ifevi), onde ao longo da xornada pasarán 3.500 persoas a recibir doses de AstraZeneca. Este domingo, serán unhas 5.400 as que acudirán para que lles inoculen o modelo de Pfizer.

Neste contexto, o conselleiro vaticinou que nas próximas semanas e meses manterase o "ritmo crecente" da campaña. E é que o Sergas prevé que "no mes de maio o ritmo aumente" ao estar programado un "incremento na chegada das vacinas".

Segundo os números que manexa a Xunta, en abril deuse "un salto importante" coa chegada dunhas 100.000 doses de Pfizer á semana, o que fixo a Galicia "avanzar nos procesos masivos" de vacinación en puntos como o que está situado no Ifevi.

No mes de xuño, o Sergas tiña previsto recibir "sobre 150.000 dose á semana" coa dispoñibilidade do modelo de Janssen, cuxo emprego agora está "nun 'impasse'", tal e como o denominou o conselleiro.

No entanto, Comesaña asegurou que o incremento da subministración de Pfizer poderá "compensar" as que non se empreguen de Janssen "e mesmo aumentar" este 'stock'.

UNHA SUBMINISTRACIÓN CON "INCERTEZA"

A pesar deste optimismo, o titular de Sanidade puxo o foco na "incerteza" que rodea estas cifras, dada a experiencia con AstraZeneca, que "non vén coa cadencia que foi anunciada". "Adaptámonos. se se compensa con Pfizer encantados de polas todas no momento que sexa posible", engadiu.

Así mesmo, Comesaña confirmou o obxectivo de que a finais de abril ou principios de maio os maiores de 80 anos conten coa pauta completa, algo que xa cumpren "máis da metade" dos pacientes nesa franxa.

De maneira paralela a este proceso, que se realiza de maneira "rápida" en centros de saúde, o Sergas continúa vacinando a domicilio aos anciáns desta franxa que non se poden desprazar, un proceso "lento" dado que se trata dun colectivo "numeroso" e "disperso" polo territorio.

Mentres tanto, como xa ocorre desde que finalizou a Semana Santa, continúa a inmunización do grupo de 70 a 79 anos en puntos de vacinación masiva, un operativo que para Comesaña "está a ir francamente ben".

RECONVOCAR PACIENTES

En canto aos pacientes que até o momento rexeitaron imunizarse, o conselleiro explicou que se está volvendo chamar aos maiores de 80 que decidiron "pospolo" para que agora poidan "reconsiderar" esta decisión.

Ademais, afirmou que as áreas sanitarias, "despois de cada vacinación masiva", volven chamar ás persoas que non acudisen á súa cita "para tentar repescarlas".

En calquera caso, dixo que estes pacientes "en calquera momento poden porse en contacto" con Sanidade e dicir que queren vacinarse. "E se hai vacinas do tipo que lle corresponden e se hai oco, por suposto que os vacinamos", garantiu o conselleiro.

RETOMAR OS CENTROS DE SAÚDE

Durante a súa visita ao Ifevi, o conselleiro tamén foi preguntado polos medios sobre a previsión do Sergas de retomar os centros de saúde para a vacinación cando finalice a cobertura de maiores de 80. Respecto diso, respondeu que "pode ser razoable" dada a "proximidade" que achegan.

"Para un proceso de moita velocidade estamos a funcionar ben cos puntos masivos, pero non descartamos nada", asegurou, para subliñar que "a aposta" do Sergas pola Atención Primaria neste proceso "é clara".