Santiago, Ames y Teo, en nivel de riesgo extremo, tendrán que cerrar la hostelería

El peor de los augurios para Santiago se ha cumplido este viernes, tras la reunión del subcomité clínico. La negativa evolución de los datos epidemiológicos en la zona ha llevado a Sanidade a adoptar una drástica medida: ascender la zona del nivel de riesgo medio en el que se encontraba al nivel extremo. Junto a la capital, dentro del área, también los ayuntamientos de Ames y Teo pasan al punto máximo de restricciones.

Esto se traduce en un inminente cierre interior de los locales de restauración, que solo podrán ofrecer servicio en la terraza a un 50% de su aforo y hasta las 18.00 horas. Además, el máximo número de personas que podrán reunirse en torno a una mesa también se rebaja de seis a 4. En cuanto a la movilidad, estos tres ayuntamientos conforman un bloque en sí mismo por el que se permite el desplazamiento, al mantener en el mismo nivel de restricciones.

Así lo anunció ayer el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en la rueda de prensa posterior al subcomité clínico del viernes.

En concreto, este endurecimiento de la normativa es consecuencia de “la preocupación” existente sobre la ciudad de Santiago que “se materializó ayer”, tal y como apuntó la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán. Y es que este viernes el área experimentó “un incremento muy importante de casos”, lo que provocó que su incidencia acumulada a 14 días se disparase hasta 292 (ya próxima a 300), y a 7 días se situase en 170.

Además, Durán resaltó que estos valores no se tratan de “un hallazgo puntual, sino mantenido durante tres semanas por encima de 200 y ya muy cerca de 300, lo que nos preocupa mucho”.

A CORUÑA Y OURENSE EN NIVEL DE RIESGO MEDIO-ALTO. Por lo que respecta al otro área en discusión en este subcomité clínico por su negativa evolución, la de A Coruña, esta se eleva del nivel de riesgo medio al nivel medio-alto. Esto supone que la hostelería podrá permanecer abierta hasta las 18.00 horas, al 30% de capacidad en el interior y al 50% en el exterior, también con grupos de un máximo de cuatro personas. A esta normativa se adscriben también los ayuntamientos coruñeses que ahora mismo mantienen junto al centro comarcal un cierre perimetral conjunto.

Todo ello como resultado de un ascenso de la incidencia acumulada a 14 días hasta los 257 casos por cada 100.000 habitantes, y a 7 días hasta los 152. Con todo, “la diferencia con respecto a Santiago es que esta es la primera semana que se produce ese incremento y que en las dos anteriores la IA estuvo en 112 y 150”, indicó Carmen Durán, que puntualizó que, aunque en el área coruñesa la incidencia “es elevada, no es mantenida en el tiempo y está mucho más lejos de llegar a 300 que Santiago”.

Finalmente, el último área en debate en la reunión fue la de Ourense, que estaba en restricciones básicas y pasa ahora a medio-altas, con las mismas normas que las aplicadas en A Coruña para la hostelería. A la ciudad se suma también el municipio de Barbadás.

En la zona ourensana la incidencia acumulada se incrementó en los últimos 14 días de 140 a 217, lo que para la directora xeral de Saúde Pública supone “un incremento sustancial, pero solo de una semana, a diferencia de Santiago”.

INCIDENCIA ACUMULADA EN EL RESTO DE ÁREAS: SOLO LUGO CUMPLE EL OBJETIVO. Por lo que respecta a la incidencia acumulada en el resto de áreas sanitarias, Ferrol se sitúa en 226 a 14 días y en 124 a 7. Por su parte, Vigo se mantiene “más o menos constante”, en 186, frente al 170 de una semana atrás. Y Pontevedra también se estabiliza, en un valor de 149 “repetido durante dos semanas”.

Sin embargo, es Lugo el área en mejor situación en estos momentos, situando su incidencia acumulada a 14 días en 106 casos por cada 100.000 habitantes (frente a los 92 de la pasada semana), por lo que “se mantiene con cierta holgura”, tal y como constató Carmen Durán.

ENTRADA EN VIGOR INMINENTE DE LAS NUEVAS MEDIDAS. En cuanto al momento de entrada en vigor de las nuevas restricciones, el conselleiro de Sanidade indicó que se harán efectivas “lo antes posible, tan pronto como se pueda proceder a su publicación”. La idea principal era que comenzasen ya a partir de este viernes, pero el retraso en el tiempo de publicación puede llevar a que se pongan en marcha a partir de hoy, sábado.

NO SE DESCARTAN RESTRICCIONES PARA EL CONJUNTO DE LA HOSTELERÍA. El resto de pequeños pueblos y concellos todavía se encuentran en proceso de estudio y el conselleiro de Sanidade no ha descartado que a lo largo de los próximos días, tras una nueva reunión del comité clínico el martes 12 de enero, se adopten restricciones conjuntas para toda la hostelería de Galicia. Por el momento, habrá que permanecer a la espera.

NO PERDER EL MIEDO AL VIRUS. Finalmente, García Comesaña destacó que lo que la OMS ha dado en llamar ‘fatiga pandémica’ “no es otra cosa que el cansancio ante las normas”. “Es una lucha larga, pero es necesario seguir y no perderle el miedo al virus, no relajarse y no pensar que ahora el COVID es más lento y menos letal”, apuntó, resaltando que “el objetivo es luchar contra esta tercera ola y la vacunación no es el único arma, también el autoconfinamiento”.