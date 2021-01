Santiago se encamina al parón total de la actividad no esencial

El pasado 8 de enero entraron en vigor las últimas restricciones en Compostela, reflejadas principalmente en el cierre perimetral individual y en la hostelería abierta solo en el exterior y hasta las 18.00 horas. Han pasado diez días desde que la ciudad entró en riesgo extremo y, aunque faltan cuatro para completar un ciclo completo de evaluación COVID, la situación no mejora. Así, según las palabras del conselleiro de Sanidade en la rueda de prensa de ayer, y después de que la directora xeral de Saúde Pública expresase su preocupación por la incidencia acumulada, el siguiente paso sería el cierre total de la actividad no esencial.

Es decir, los compostelanos dirían adiós a las terrazas, a las bibliotecas, a los gimnasios, a la actividad cultural, a cualquier evento social y deportivo. Es lo que en su día se bautizó como modelo Carballiño, que incluía la limitación de los encuentros solo a personas convivientes, y que ahora se aplicará a Arteixo, Viveiro y Xinzo de Limia. La incidencia es uno de los factores clave para determinar el paso al siguiente escalafón.

Actualmente, en el área sanitaria de Santiago y Barbanza hay alrededor de 560 casos por cada 100.000 habitantes. Son varios los concellos del área que entran ahora en un nivel máximo de restricciones: Dodro, Padrón, Ordes, Teo, A Baña, Negreira, Rois, Touro, Arzua y Silleda. La citada cifra de incidencia es superior si se cogen solo los datos de la capital gallega, donde hay 586 casos. Y la evolución, la curva que observa el comité clínico de Sanidade para tomar las decisiones, no es buena. “En Santiago non descartamos outras medidas, non vemos unha boa evolución”, explicaba ayer el conselleiro de Sanide, Julio García Comesaña. “De momento parece que la tendencia sigue ascendente”, detallaba la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán.

PRESIÓN HOSPITALARIA. Con 2.507 casos activos y 120 hospitalizados -100 en régimen regular y 20 en unidades de críticos- en el área sanitaria, la zona vive uno de los momentos más críticos desde que comenzó la pandemia en marzo del pasado año. Lo que preocupa es particularmente la evolución de hospitalización en críticos, con esos veinte pacientes COVID más el resto de pacientes que se encuentran en esas unidades.

El pulso hospitalario en la uci del Hospital Clínico Universitario de Santiago es actualmente del 62 por ciento. Hace tan solo dos días no llegaba al 60. Y, según han confirmado fuentes hospitalarias a este periódico, ya se están habilitando nuevas unidades para suplir las carencias. Sería el caso de Despertar, que pasaría a ocupar la función de Reanimación, un área en la que actualmente hay ya cinco pacientes COVID, que se suman a los 15 de la uci. Cabe señalar que la presión hospitalaria del área recae sobre el CHUS, quien alberga al 98 % de los hospitalizados en régimen regular y a todos los ingresados en críticos. En términos de presión hospitalaria, el área de Santiago y Barbanza ocupa el segundo puesto en Galicia.

Otro indicador en el que repara el comité clínico para medir la evolución es el de resultados de las PCR realizadas. En las últimas 24 horas, han sido detectados 166 casos confirmados, un dato muy elevado si se compara con el de hace unas semanas atrás, cuando bajaba del medio centenar de positivos. Dentro de cuatro días se cumplirá el periodo de dos semanas que permiten evaluar las nuevas medidas y se podrá testar de nuevo la incidencia. De seguir así, el destino es el adiós al poco ocio que quedaba.