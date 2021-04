Santiago y sus concellos limítrofes mantienen baja la incidencia acumulada

Aunque la conocida como comarca compostelana engloba a más ayuntamientos, analizar los datos de coronavirus actuales de la ciudad de Santiago y sus concellos limítrofes da una panorámica de la situación de la zona más cercana a la capital de Galicia, rodeada en muchos casos de urbes dormitorio. A día de hoy, Compostela y los ocho concellos que limitan con ella se encuentran en el nivel de restricciones medio-bajo. Lejos de la época en que los casos de coronavirus no hacían más que crecer y su hostelería permanecía cerrada.

cero cONTAGIOS en dos semanas Actualmente, hay cuatro ayuntamientos que no registran ningún contagio nuevo de COVID-19 desde hace 14 días. Son Boqueixón, Val do Dubra, Vedra y O Pino. En el caso de Boqueixón, con 4.206 habitantes, según datos del INE a enero de 2020, su incidencia acumulada (IA) a 7 días es menor de 10 (menos de 10 casos nuevos por cada 100.000 habitantes la última semana), y la IA a 14 días es menor de 25. Idéntica situación se da en Val do Dubra, Vedra y O Pino, con 3.851, 5.007 y 4.652 residentes en casa ayuntamiento, respectivamente.

La siguiente localidad, en esta lista de menos a más incidencia de la COVID, es Teo. Muestra una IA menor de 10 casos cada cien mil habitantes en los últimos siete días, registrando de 1 a 9 contagios nuevos, y IA a 14 días de 25 a 50 casos, también de 1 a 9, según indica la Consellería de Sanidade en su página web específica para los datos de coronavirus, actualizada hasta las 18.00 horas de este domingo.

Ames, IA como Santiago Entre 10 y 25 casos nuevos cada cien mil habitantes la última semana se encuentran Ames y Santiago de Compostela, ambas también con una IA a 14 días entre 50 y 150.

En el caso de Ames, que tiene una población de 32.104 personas, registró de uno a nueve casos a 7 días y 29 nuevos contagios en las últimas dos semanas. Por su parte, las cifras de Santiago son más altas debido a su mayor población. Con una IA a 7 días de 10-25 anotó 17 nuevos casos la última semana y 49 los últimos 14 días entre sus 97.848 residentes. Este viernes, la capital gallega tenía solamente 54 positivos activos, según indicó su alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, en rueda de prensa.

La situación de Oroso está marcada por una IA a 7 días de entre 25 y 75 contagios nuevos y de 50 a 150 a 14 días. Se registraron entre 1 y 9 en los mismos periodos de tiempo. Finalmente, el concello con peor situación actual en cuanto al coronavirus de los que conforman el cinturón alrededor de Compostela es Trazo. Con 3.013 habitantes presenta una IA a 7 días de 125 a 250 y entre 1 y 9 caos nuevos, e idéntico valor a 14.

Así las cosas, hasta la nueva reunión del comité clínico, estos 9 ayuntamientos de la comarca disfrutan del toque de queda a las 23.00 horas desde el pasado viernes, con cenas en restaurantes solamente bajo reserva previa; la hostelería en general puede estar ocupada al 50 % en el interior de los locales y al 75 % en las terrazas, y las reuniones pueden ser de hasta 4 personas no convivientes en espacios cerrados y hasta 6 en abiertos o al aire libre.

En el área sanitaria de Santiago-Barbanza aumentan a cinco los ingresados en unidades de cuidados intensivos –uno más en 24 horas– y a 22 los de otras unidades o planta hospitalaria –uno más–. De los 134 nuevos positivos en Galicia detectados por PCR, nueve corresponden a esta área sanitaria y hay 370 casos activos en total en ella.