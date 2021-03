Sanxenxo y Baiona afrontan la Semana Santa con un nivel de restricciones alto

Galicia ha vuelto a despertarse este martes con un pequeño sobresalto: la subida del número de casos activos. Después del ligero repunte vivido entre el pasado día 15 y el 16 (de 2.682 contagios en activo se pasó a 2.685) y tras seis días de descenso consecutivo, hoy han vuelto a repuntar los casos. De 2.481 activos se pasó a 2.490 (nueve más).

Y, aunque pequeño, este incremento sigue dejando la mosca de la cuarta ola detrás de la oreja de muchos. Con todo, bien es cierto que en lo que respecta a este indicador, seguimos en valores del mes de agosto –el día 24 del mes estival había 2.452 casos activos–.

Asimismo, entre las buenas noticias cabe resaltar que la comunidad gallega registró la cifra más baja de nuevos positivos diarios desde el 8 de marzo (90 frente a 88). Así, esos 90 contagios son el segundo valor más pequeño desde el pasado 11 de agosto (78). Además, es importante resaltar que la semana ya comenzó este lunes con los nuevos contagios en el entorno del centenar (103).

De este modo, la tasa de positividad -el porcentaje de infecciones por número de test PCR realizados- ha vuelto a reducirse hasta un 2%, tras repuntar al inicio de la semana a un 4%. Por tanto, Galicia sigue todavía por debajo del 5% que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala para dar por controlada la pandemia.

Con estos datos en la mano volvía a reunirse el comité clínico que, a la espera de que este miércoles pueda concretar y anunciar alguna nueva medida, recomienda que los concellos de Beade y Maside sean los dos únicos que tengan que cumplir el nivel máximo de restricciones, con cierres perimetral y hostelería sin poder abrir.

Además determinaron nivel alto en siete concellos gallegos entre los que destacan, de cara a Semana Santa. Sanxenxo y Baiona, junto a Vilardevós, Ortigueira, Abegondo, Neda y O Saviñao. Es decir, que en dos de los municipios más turísticos, salvo evolución positiva, no podrán servir dentro de los establecimientos hoteleros y habrá movilidad reducida no permitiéndose reuniones con más de cuatro no convivientes.

Así mismo, quedarán en nivel medio de restricciones los municipios de A Coruña, Boimorto, O Carballiño, Ribadavia, Xinzo de Limia, Bergondo, Culleredo, Ponteceso, Arteixo, A Laracha, Betanzos, Camariñas, Laxe, Valdoviño, Coles, Soutomaior, Cangas, Sober y Pantón. El resto mantienen la actual situación.

Seguía el comité clínico las pautas que se habían adelantado en la reunión que la Xunta mantuvo con representantes del sector hostelero en la que quedó claro que lo mejor era “consolidar” las medidas de apertura aprobadas en los últimos antes de dar “nuevos pasos” en el proceso de desescalada, según aseguró su vicepresidente primero, Alfonso Rueda.

En un acto celebrado en Pontevedra, Rueda ha advertido que tanto en países europeos como en algunas comunidades autónomas españolas se están registrado situaciones “que no mueven mucho hacia la tranquilidad”, por lo que entiende que hay que ser “prudentes”. El objetivo de este proceso de desescalada “no es la Semana Santa”, ha afirmado el vicepresidente gallego, sino los “meses centrales” del verano. “Tenemos que mirar hacia ahí”, insistió Rueda con respecto a la época estival, hacia la que ha sugerido que “tenemos que avanzar prudentemente”.

LOS CONTAGIOS SUBEN EN CUATRO DISTRITOS SANITARIOS. Centrándonos en ese repunte de casos activos, estos han subido ligeramente en cuatro de las siete áreas sanitarias: Ourense (siete más), Santiago (cinco más), Vigo (uno más) y Pontevedra (siete más); mientras que descendieron en las de A Coruña (cuatro menos), Lugo (cinco menos) y Ferrol (dos menos).

Por tanto, la de A Coruña se mantiene a la cabeza con 955 casos activos de COVID, y las previsiones de Humberto Michinel, estadístico pandémico de la UVigo, determinan que seguirá el descenso hasta los 882 casos el próximo martes 27 de marzo.

Le sigue la de Vigo, con 501, que, según las previsiones de Michinel, será la única que irá en gran aumento en los próximos días, hasta alcanzar los 545 casos activos el próximo martes; y la de Santiago, con 276, que se estabilizará en torno a los 280 a una semana vista.

La de Pontevedra, con 215, bajará hasta los 204 de aquí al martes 27; la de Ferrol, con 195, descenderá hasta los 171; la de Lugo, con 188, bajará a 183; y la de Ourense se mantiene a la cola, con 160, con previsión de caer todavía más, hasta los 154.

caen LOS HOSPITALIZADOS. Por lo que se refiere al número de hospitalizados por COVID, hoy se redujo la cifra en 15 pacientes, hasta los 249. En concreto, los enfermos críticos que permanecían ingresados en las unidades de cuidados intensivos descendieron a 46 (tres menos) y los que permanecían en otras unidades bajaron a 203 –importante bajada en una docena de pacientes–.