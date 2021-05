Se amplían a seis las reuniones de no convivientes en interior y a 10 en exterior

La buena situación epidemiológica de la comunidad gallega permite que “prosigan los avances” en esta desescalada pausada y gradual. Reuniones de hasta seis personas en el interior de los establecimientos y de hasta diez en exteriores; aforo de hasta el 75 % en congresos o centros comerciales; y salidas de los mayores ingresados en las residencias los siete días de la semana durante un máximo de cuatro horas.

Estas son las principales medidas acordadas este martes en la reunión del Comité Clínico, que fueron anunciadas el miércoles por el presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, tras el Consello da Xunta. No se puede decir que fuesen una sorpresa, pues esa ampliación del número de personas en las reuniones sociales era algo que ya se llevaba anunciando desde el pasado fin de semana. Sin embargo, desde este viernes será ya una realidad.

Esto supondrá un gran alivio para el sector hostelero, que ya no sabía como partir familias y grupos que llegaban para comer y no podían sentarse juntos por no ser convivientes. Si bien, la imposibilidad de reunirse con no convivientes entre las 01.00 y las 06.00 horas de la madrugada se mantendrá, tanto en el ámbito de los domicilios como en exteriores, tal y como avaló ayer el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que valoró que por “salud pública”, según recordó Feijóo, “vale la pena mantener esta medida por un tiempo más”.

De este modo, aunque los bares y restaurantes amplían el número de comensales por mesa, no así los aforos, que se mantienen inalterables: 75 % en terrazas y 50 % en interiores en nivel medio-bajo; 50 % en terrazas y 30 % dentro en medio; y solo consumiciones en exterior al 50 % de capacidad en el alto. Y para el uso de la barra habrá que esperar.

AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD. En lo que respecta a la ampliación de aforos, esta afectará a varios planos: a las tiendas, ya sean de comercio al por menor como grandes centros comerciales, a las reuniones profesionales y de ámbito laboral, a las grandes actividades culturales y congresos y a las actividades educativas y académicas, entre otras. Así, todas ellas podrán acoger hasta un máximo del 75% de su capacidad. Aunque hay excepciones.

Pues según indicó el presidente del Gobierno gallego, independientemente de que exista este aforo máximo, “deberá garantizarse en interiores la distancia de un metro y medio de seguridad, como venía siendo habitual hasta ahora”. Por tanto, ¿puedes realizar un acto cultural o un congreso en cerrado? Sí, con un aforo del 75 % y con límite de distancia física de metro y medio”, precisó Feijóo, que resaltó que “si no es compatible el tamaño del recinto con garantizar esa distancia, habrá que reajustar el aforo” y no se llegará al 75 % máximo permitido.

Además, esta normativa no se aplicará en la totalidad de la comunidad gallega, aunque casi. Solo estará vigente en los ayuntamientos que se encuentren en nivel de riesgo medio o medio-bajo. Los que estén en nivel alto o máximo (un total de ocho: Lobios, A Pobra do Caramiñal, Mos, Ordes, Ribeira, Moraña, Ponte Caldelas e Viveiro) verán reducido ese aforo tope al 50 %.

USUARIOS Y TRABAJADORES DE GERIÁTRICOS. Finalmente, entre las nuevas medidas, también se encuentra la relajación de la normativa en las residencias de ancianos. Y es que los centros que se encuentren ubicados en zonas con restricciones medias o medias-bajas podrán dejar salir a los usuarios durante todos los días de la semana, cuando hasta ahora solo podían hacerlo cinco, por un máximo de cuatro horas por salida.

Además, no solo los internos, sino también el personal, verán mejorada su situación. Pues todos aquellos profesionales que ya estén inmunizados al completo, es decir, que ya hayan recibido las dos dosis de la vacuna, podrán dejar de cubrir los protocolos diarios que le mandan poner si tiene síntomas, fiebre... Los que tienen solo una dosis dispensada o aquellos que se negaron a recibir la vacuna, sea por el motivo que sea, deberán seguir esperando.

continúa el debate sobre la LEI DE SAÚDE gallega. Finalmente, el Gobierno gallego volvió a pedir que se retire el recurso de inconstitucionalidad contra la lei de saúde gallega, por no considerar normal que esté suspendida durante una situación de pandemia. Asimismo, después de conocerse la aprobación de la normativa balear en este sentido, Feijóo resaltó que “nos alegramos de que otras comunidades estén regulando y buscando solucionar un problema derivado de la laguna legal creada por el Gobierno central”. También indicó que “nos alegramos de que en el caso balear hayan tomado la ley gallega como referencia”. “La sanidad debe tratarse con criterios clínicos y no políticos”, sentenció el presidente autonómico.