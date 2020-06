“Se ha incrementado la ansiedad y hay más divorcios, pero muchas familias se han unido”

Aunque sabe que la teoría no es como la práctica, Prol aconseja intentar ver, cada mañana, el vaso medio lleno, a pesar de todo. “Es básico, ante esta situación, muy dura para muchos, intentar sacar el positivismo”. Pone como ejemplo el que se le ha presentado en una consulta con una persona que se ha quedado en paro en esta crisis sanitaria. “El trabajo ya no lo tiene y pensar en ello día tras día solo le va generar angustia. Debe buscar alternativas, quizá hacer un curso para mejorar su currículum... Quedarse en lo negativo no soluciona nada”, apostilla. Recuerda que hay que adaptarse a una nueva forma de vida, “que tiene sus dificultades y posiblemente sus consecuencias, pero también cosas positivas y que nos obliga a encontrar valores que habíamos perdido por el ritmo de vida y donde prima la salud por encima de todo”.