Seguen pechados os concellos das áreas sanitarias da Coruña e Pontevedra; abren os de Ferrol

SANTIAGO. O Comité clínico que fai seguimento da evolución da COVID en Galicia vén de propoñer, na súa reunión de este martes, abrir o peche da Área sanitaria de Ferrol, que pasa a nivel medio e recuperará a mobilidade co resto de Galicia. O concello de Soutomaior é o único de Galicia que permanece en nivel máximo. As áreas sanitarias da Coruña e de Pontevedra continúan pechadas, con todos os seus concellos en nivel alto. Tamén quedan neste nivel os concellos de Cariño, Guitiriz, Lourenzá, Pobra de Brollón, Tordoia, Porto do Son, Mos, Mondariz, Pazos de Borbén e Boborás. O resto dos concellos galegos quedan en nivel medio (o de menor risco). Todas estas medidas entrarán en vigor ás 00:00 horas do venres día 5 de marzo.