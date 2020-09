Septiembre llega con menos casos tras un agosto que rondó los 5.000

Septiembre es, tradicionalmente, el mes de la vuelta al colegio y a las rutinas tras el verano y en este año sacudido por la pandemia del coronavirus se estrena en la comunidad gallega con un descenso en el número de nuevos contagios. Este martes fueron 203 los registrados en Galicia, 71 menos que un día antes, rompiendo la tendencia de cuatro jornadas seguidas por encima de los 250 nuevos diarios con la que remató agosto.

Quizá el fin de las vacaciones represente también el fin de la relajación de los españoles en cuanto a las medidas de prevención, algo que, en palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es la explicación al aumento generalizado de infectados en todas las comunidades. “Ha habido una serie de relajamientos por parte de la ciudadanía en cuanto a los niveles de protección y de emergencia sanitaria que ha permitido una mayor circulación” del virus, aseguró Sánchez, añadiendo que le “preocupa el estado de la salud pública y de la evolución de la epidemia en Madrid”, la comunidad con la peor evolución actual.

Agosto no fue un mes bueno para Galicia, acumulando 4.793 personas que enfermaron de coronavirus. Solo en el mes de abril, en pleno confinamiento y con la pandemia saturando servicios sanitarios, se observan peores datos. Fueron 5.567 contagiados. Pese a todo hay grandes diferencias entre ambos meses. En abril murieron 434 personas mientras el mes pasado fueron 35. Además, la presión asistencial es menos de la mitad y ha cambiado la edad promedio de los contagiados, al bajar de los 65 a los 37 años y más del 50 % de ellos son asintomáticos.

Con todo, con la detección este martes de 203 nuevos positivos en coronavirus –102 los casos activos más, sumados a las 100 altas y al fallecimiento– el total actual de enfermos es de 3.742. Un conjunto de 12.771 personas que pasaron la infección de este virus desde el inicio de la pandemia en Galicia.

Primer positivo en un preso en Galicia Un interno de la cárcel de Teixeiro es el primer positivo de coronavirus en los centros penitenciarios de la comunidad gallega. El preso, que tenía un tercer grado que le fue revocado, contrajo el virus fuera del centro. Fuentes de Instituciones Penitenciarias aseguran a Efe que ante la sospecha de que había tenido contacto con un positivo fuera de la prisión, al ingresar en la misma fue aislado “inmediatamente” y se pidió que fuera sometido a una prueba PCR, siendo el resultado positivo.

suben en todas las áreas sanitarias, con Lugo y Santiago en cabeza Además, según los datos de la Consellería de Sanidade, las víctimas mortales de la pandemia son 644, al registrarse un nuevo fallecimiento. En el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) de Lugo, murió por covid-19 una mujer de 96 años que contaba con patologías previas.

Aumentaron los casos activos en las siete áreas sanitarias gallegas. Así, la A Coruña-Cee continúa como la que más infectados acumula, con un total de 1.403 casos activos, 11 más que en los datos del lunes. Las áreas sanitarias donde más se incrementan los pacientes este martes continúan siendo Lugo, que suma 29 más, hasta un total de 759; y Santiago, que contabiliza otros 25, hasta 607.

En el resto de la comunidad, el área sanitaria de Ourense cuenta con 343 casos activos de covid-19 –3 más con respecto al lunes–; la de Vigo con 253 –suben en 16–; la de Pontevedra con 233 –siete más–; y la de Ferrol con 144 –11 más que una jornada antes–. Así mismo, se realizaron 339.206 pruebas PCR en Galicia 3.652 más en un día.

residencias, 215 más En cuanto a las residencias gallegas, durante este martes se registraron un total de 215 casos activos –27 más que el lunes–, de los que 164 son usuarios y otros 51, trabajadores. Además, los contagiados en la residencia DomusVi Lugo, en el municipio de Outeiro de Rei, subieron en 21 en la última jornada, hasta contabilizar 39 ancianos y cinco trabajadores.

El número de usuarios de geriátricos con coronavirus, según los datos de Sanidade y Política Social, asciende a 138 este martes. El principal foco se mantiene en la residencia de O Incio (Lugo), intervenida por la Xunta, con 89 infectados y siete fallecidos. Además de este centro, la residencia Orpea Coruña, en Culleredo, detectó otros seis positivos y dos altas entre usuarios, con lo que la cifra de infectados es de 33. También suben, en uno, los mayores contagiados en la DomusVi Lalín, que acumula tres casos.

En cuanto al personal de estas instalaciones, hay 51 empleados con la enfermedad, tras detectarse tres casos positivos y eliminarse otros dos de la lista –un alta y un infectado incluido por un error en los datos notificados por los centros, según explica la Xunta–. Así, el principal foco entre las plantillas de trabajadores de residencias todavía se encuentra en O Incio.

datos nacionales Comenzando septiembre, todo parece indicar que la segunda ola está ya instalada en España, aunque con diferencia entre las comunidades. Durante el mes de agosto los números no dejaron lugar a dudas, y el mes remató con más de 174.000 casos nuevos, es decir, 5.600 diagnosticados cada día.

El Ministerio de Sanidad registró este martes 8.115 casos de covid-19, de los que 2.731 se añadieron en las últimas 24 horas, en comparación con los 2.489 del lunes. Así, ya se diagnosticó de coronavirus en España a 470.973 personas. Por otra parte, se produjo un aumento en el número de muertes en la última semana, pasando de las 141 registradas el viernes a las 159 de ayer. Un total de 29.152 personas fallecieron con covid-19 en España con prueba positiva confirmada.

La Comunidad de Madrid, foco de la primera ola y autonomía con mayores problemas sanitarios desde el principio, vuelve a preocupar a las autoridades. Los casos no dejan de subir y sus curvas estadísticas no bajan. Pero no es la única, también Euskadi sufre cifras desbocadas, y no parecen poder controlarlo.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró este martes que es “lógico” que el Ejecutivo observe con “preocupación” los incrementos de casos de contagio en las comunidades , señalando que en el Consejo de Ministros se puso “el acento” en ninguna región en concreto. Montero intervino en la rueda de prensa posterior, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, llamaran la atención sobre el aumento de casos de covid-19 en la Comunidad de Madrid. “Es lógico que cuando se produce un incremento del número de contagios, el Gobierno lo observe con precaución, pero lo importante es que todos llevemos a la práctica las recomendaciones consensuadas como las medidas de prevención, el seguimiento de positivos o el rastreo de contactos”, dijo Montero.

Finalmente, mostró su confianza en que las comunidades no bajen la guardia y lleven a “rajatabla” los compromisos adquiridos en las conferencias de presidentes y en los Consejos Interterritoriales.