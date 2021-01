“Sería mejor imponer ya el confinamiento que seguir con otras medidas y acabar peor”

Cuando creemos saber cómo combatir al coronavirus, llega a nuestro territorio una nueva variante, la cepa británica, que parece amenazar todo aquello que conocemos. Hoy charlamos con el profesor e investigador del CiMUS José Manuel Castro Tubío, uno de los primeros, junto a su equipo, en secuenciar la nueva cepa del virus, sobre cuáles pueden ser las medidas más indicadas para atajar el fuerte incremento de casos COVID de los últimos días.

El coronavirus sigue batiendo el récord de contagios día tras día desde hace casi una semana. ¿Cómo ve la situación actual en los hospitales?

Creo que es una cosa que podría haberse evitado, porque sabíamos perfectamente antes de Navidad, ante las medidas tan relajadas que el Gobierno había propuesto, que esta situación se iba a dar. En su día dije que lamentaba las restricciones impuesta por Illa y Feijóo, porque creía que era una irresponsabilidad y que nos llevarían a un aumento de casos mayor que nunca, como así ha sido.

¿Qué decisión habría adoptado usted para evitar llegar al extremo en el que nos encontramos?

Habría que haber cancelado la Navidad o, simplemente, restringir la movilidad, como hicieron otros países. En Italia se redujo la actividad por completo, no se llegó a cancelar, pero prácticamente, y eso que es uno de los países más católicos del mundo. Y, en Alemania, recuerdo a la canciller Merkel hablando muy seriamente de lo que se avecinaba. Ahora, si comparas la gráfica sobre la evolución de los casos en España frente a las de Italia y Alemania, ves que estos países siguen con los mismos casos de diciembre y nosotros despegamos de forma brutal.

¿Piensa que esta tercera ola es más culpa del Gobierno o de la población en general?

Cada uno tiene su culpa y no hemos aprendido nada, pese a tener toda la experiencia desde marzo. Me parece mal que en su momento no se tomasen medidas sabiendo que esto iba a pasar y que ahora mismo, con esta situación, la gente no asuma sus responsabilidades. Pienso que tendría que haber dimisiones y que, además, hay quien tiene que entonar el ‘mea culpa’, porque no se puede echar solo la culpa a la población por moverse, ya que, pese a que todos tenemos nuestra parte de culpa, la mayor es de quien nos gobierna, que en su día no puso las medidas para que no nos moviéramos.

¿Ve necesario endurecer las restricciones? ¿Incluso habría que llegar al confinamiento domiciliario?

Hay que tomar decisiones radicales, no podemos seguir así. Yo soy partidario del confinamiento. Aunque es una medida que a nadie le agrada, yo no tengo la culpa, la culpa es de quienes no tomaron las decisiones adecuadas. Ahora la medida más efectiva para frenar la expansión del virus es confinar a la población durante dos semanas, como mínimo, y acelerar la vacunación.

¿Considera que el ritmo de la vacunación está siendo el adecuado?

Ese es otro error que se cometió durante la Navidad. No fue simplemente la relajación de movilidad, sino que hubo otros dos errores: la reducción en el número de PCR, muy importantes para saber la realidad de lo que está pasando, y que ahora al volver a su nivel habitual están destapando muchos positivos ocultos; y el freno en la campaña de vacunación. No puede ser que en un momento en el que disponemos de la vacuna y el tiempo es fundamental, en festivos y fines de semana no se vacunara con la misma intensidad.

Visto lo visto, ¿abogaría por adelantar el toque de queda, al igual que están solicitando desde la Xunta?

El toque de queda es algo ridículo, porque si tú pones el toque de queda a las 18.00 en vez de a las 22.00, lo único que vas a conseguir es que la gente que tenga que hacer sus compras –nadie va a dejar de ir al supermercado–, lo haga en masa, todos juntos. Entonces, en vez de darles más tiempo para que vayan repartidos, les das menos para que coincidan. Eso va a ser peor.

Entonces, ¿sería el confinamiento la única solución factible?

Yo pienso que es una medida bastante razonable. Porque hay que pensar una cosa: siempre que tomas una decisión sanitaria, cruzas los dedos para que tu decisión sea acertada y, en caso de que lo sea, vas a tener que esperar entre 10 y 15 días para ver su efecto. Entonces, si las medidas que adoptas no son lo suficientemente fuertes, corres el riesgo de que en dos semanas te des cuenta de que no has tomado la decisión correcta y ya sea tarde, con las uci desbordadas. El crecimiento es exponencial, no es lineal. Por ello, lo mejor es tomar ahora una decisión radical como el confinamiento que dentro de 15 días permita doblegar la curva, en vez de tomar pequeñas decisiones y luego sea tarde.

El COVID ha invadido los hospitales gallegos, no solo a nivel de pacientes ingresados, sino también de falta de personal para atender otras dolencias. Como experto en la materia, ¿le preocupa que enfermos de cáncer vean atrasado su diagnóstico?

Hay muchos efectos colaterales que está teniendo el error que cometieron los gobernantes por no haber restringido la movilidad en Navidad. Por ejemplo, se están cancelando citas en los médicos, operaciones quirúrgicas y retrasando los diagnósticos. Son cosas que no se están cuantificando, por lo que la gente no es consciente del efecto que van a tener en nuestras vidas. Hay datos de la Asociación Española Contra el Cáncer que dicen que hay un 20% de personas que no recibieron su diagnóstico a tiempo debido al COVID.

Con las cifras que manejamos actualmente sobre el coronavirus, ¿sigue siendo el cáncer más mortal?

El cáncer causa muchas más muertes que el coronavirus, muchas más, pero es algo con lo que ya estamos acostumbrados a convivir. Además, suele afectar en mayor medida a mayores, tiene un tratamiento para mitigar sus síntomas... Aún así, el número de muertes por cáncer es mayor que por COVID. Así que es una pena que se haya dejado de prestar atención a otras enfermedades como el cáncer por culpa de esto. Insisto, si estamos ahora en esta situación es porque no se han hecho bien las cosas y no se han tomado las decisiones correctas cuando se debía.

Durante anteriores olas, Galicia fue de las comunidades menos afectadas. Todo lo contrario de lo que sucede en la actualidad. ¿Por qué?

Mientras en otras comunidades hay ya una seroprevalencia del 15% por personas que ya han pasado la enfermedad y son inmunes al virus, como en Madrid y sus alrededores, en Galicia la seroprevalencia es de menos del 1%. Entonces, ahora es cuando realmente nos está afectando el virus, y era de esperar. Nosotros tuvimos la fiesta en Navidad, y el virus ahora está haciendo su propia fiesta. Además, aquí las medidas impuestas funcionaron porque el virus llegó más tarde que a Madrid, no porque nuestros gobernantes fuesen unos anticipados.

Sobre la nuevas cepas, ¿cómo podemos enfrentarnos a ellas?

Mi grupo es experto en eso, precisamente, y nuestro laboratorio se está encargando de hacer un seguimiento de las cepas que hay en Galicia. Fuimos los primeros en secuenciar la cepa británica y, sin embargo, no recibimos ninguna llamada de Sanidade interesándose por los resultados. Eso revela una falta de interés total por la situación.