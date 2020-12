Sigue bajando en Santiago la incidencia acumulada: 78 casos en dos semanas

El área sanitaria de Santiago y Barbanza suma 795 casos activos de covid-19. Además, según los datos aportados por la Consellería de Sanidade, 45 personas permanecen hospitalizadas (seis en la uci del Hospital Clínico). No obstante, si acotamos los números a la ciudad de Santiago, el informe estadístico indica que la situación en la capital gallega ha mejorado notablemente con respecto a semanas anteriores: 78 nuevos casos en los últimos 14 días. Nada que ver con el escenario de hace un mes, cuando en Compostela la tasa de incidencia acumulada transitó por encima de los 400 casos en 14 días por 100.000 habitantes, hasta que el 16 de noviembre bajó hasta los 198,4.

En este sentido, el alcalde señaló ayer que son 90 los casos activos de coronavirus en la ciudad, de forma que los datos vuelven, subrayó, a “niveles del mes de agosto”. Es por ello que incidió en la importancia de que el pasado fin de semana, el primero tras el alivio de restricciones, se cumpliesen “perfectamente” las medidas vigentes. Tal y como explicó ayer en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local celebrada en el pazo de Raxoi, tan solo se cursaron dos denuncias el pasado fin de semana a sendos establecimientos hosteleros por incumplimientos. “No me parecen muchas”, valoró Xosé Sánchez Bugallo, quien, pese a la buena evolución en la capital de Galicia, apela a la prudencia de la ciudadanía para evitar un empeoramiento. Por ello, pide estar “muy atentos y vigilantes”.

Todo ello después de que hace unos días declarase que le producía “un cierto vértigo” el alivio de las restricciones decretado por la Xunta, “sobre todo por el temor y la preocupación de que muchos ciudadanos entiendan que la situación ya se normalizó”. “Eso no es verdad. El virus está ahí. Cuesta más aplanar la curva que dispararla. En cualquier momento puede haber un rebote. Eso es lo que me causa preocupación. A mí y espero que a todos los ciudadanos”, señalaba el alcalde de Santiago, quien no obstante sí admitía la buena tendencia que dibujan los datos y que respaldan la decisión tomada por el Gobierno gallego.

”Las cifras indican que bajamos de 100 positivos en incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes. Estamos por debajo de la media gallega y de la media española. Desde el punto de los datos, la decisión está perfectamente tomada”, sostiene.

En este sentido, subrayó la importancia de la constante actualización de los datos y de estar muy atentos a su evolución: “Desde el pasado mes de septiembre, cuando empezaron las limitaciones más estrictas en Santiago, tenemos información diaria de lo que pasa. Todas las mañanas sobre las 12 del mediodía recibimos información sobre los datos acumulados a las 8 de la mañana” .

Además, Sánchez Bugallo puso el foco en los efectos que está teniendo esta pandemia en la salud de las personas, al pasar tanto tiempo encerrados en casa, lejos de la familia. “Hay un incremento muy notable de las depresiones, de los suicidios y de los intentos de suicidios. Es tremendo”, indicó el alcalde de Santiago.