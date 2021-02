Simón dice que una relajación excesiva de las medidas puede poner de nuevo en peligro la presión asistencial

MADRID. EP. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha avisado de que una relajación "excesiva" de las medidas para frenar el coronavirus puede poner en peligro, de nuevo, la presión asistencial. En rueda de prensa, Simón ha señalado que si se relajan determinadas medidas y no se acompaña con una intensificación de las que están vigentes, se corre el riesgo de que vuelvan a aumentar los casos de contagio del virus y, por ende, vuelva a haber un repunte de ocupación de camas hospitalarias y de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

El Ministerio de Sanidad ha notificado 20.849 casos de Covid-19 este fin de semana, de los cuales 1.614 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, en comparación con los 3.986 del pasado viernes. De esta forma, en total ya se han diagnosticado de Covid-19 a 3.153.971 personas en España.

Además, la tasa media actual de contagios en España en los últimos 14 días sigue reduciéndose, situándose en los 252,19 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 294,71 del viernes. "Seguimos teniendo incidencias altas, por lo que la experiencia que tenemos de las olas epidémicas previas nos hacen que no podamos bajar la guardia. Una relajación excesiva de algunas medidas puede hacer que tengamos incrementos que puedan suponer un problema grave a nivel asistencial", ha apostillado.



PASAPORTE COVID

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha rechazado que, por ahora, se vaya a crear un pasaporte de vacunación Covid-19, señalando de que antes de implantarlo hay que hacer "mucho trabajo de fondo". Simón se ha pronunciado así, en una rueda de prensa, después de que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, haya asegurado este lunes que se utilizarán los corredores turísticos, incorporando el certificado de vacunación "como elemento de movilidad segura".

Además, Maroto ha informado de que se está trabajando dentro del Gobierno y en el seno de la UE y de la OCDE, liderando una iniciativa para poder adoptar protocolos comunes y que genere la confianza que necesitan los viajeros para recuperar viajes seguros. "Esto es una cosa que tenemos en mente desde hace mucho tiempo y, de hecho, ya se piden pruebas PCR e, incluso, de antígenos. No obstante, y respecto a la vacuna, no hay que hacer bandera de esta acción porque no se va a desarrollar en un breve periodo de tiempo puesto que requiere mucho trabajo de fondo", ha zanjado Simón.