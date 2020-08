Soben a 101 os maiores con covid-19 en residencias galegas e hai 47 traballadores contaxiados

SANTIAGO. EP. Os maiores usuarios de residencias infectados con covid-19 en Galicia subiron a 101 este sábado, dous máis, e os traballadores contaxiados en centros xeriátricos e para dependentes incrementáronse até 47, tres máis, de acordo cos datos facilitados polas consellerías de Sanidade e de Política Social. No último parte, con datos recollidos a última hora da noite do venres, inclúense dous novos contaxios entre os usuarios da residencia Orpea de Culleredo (A Coruña) --o total elévase a 13-- e outro na de Lalín (Pontevedra) --son dous en total--, na que deron positivo tamén dous traballadores e xa son catro os empregados afectados.

Pola súa banda, baixa nun o número de maiores infectados na residencia do Incio (Lugo), un de cuxos usuarios faleceu o venres no Hospital de Monforte. O total sitúase este sábado en 86 afectados entre os usuarios e mantense en 26 entre os traballadores. Estes son o tres únicos centros xeriátricos da comunidade nos que constan contaxios de covid-19 entre os maiores, pero hai unha decena que rexistran casos no cadro de persoal.

Así, aos 26 do Incio e o catro de Lalín, súmanse cinco contaxiados en Orpea en Culleredo; dous na DomusVi de Outeiro de Rei (Lugo); e un en cada unha das seguintes residencias: a DomusVi de Monforte (Lugo); a de Paradela (Lugo); a de San Bartolomeu, en Xove (Lugo); a de Barra de Miño, en Coles (Ourense); a de Volta do Castro, en Santiago; a de Os Tercios, en Touro (A Coruña); e a de Nosa Señora do Socorro en Arnoia (Ourense).

Á listaxe súmase este sábado o positivo dunha persona que traballa na residencia de Vilar de Barrio (Ourense), na que até o momento non constaban casos.

Por outra banda, seguen figurando dous casos de centros de atención a persoas con dependencia: un traballador da residencia das Flores en Ourense e outro empregado da residencia da Braña na Estrada (Pontevedra).