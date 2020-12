Sober, Concello comprometido e cunha baixa incidencia da COVID-19

Á fronte do Concello de Sober, Luis Fernández Guitián está a seguir moi de preto a influencia que está a ter a pandemia. Axudando en todo o posible, nun municipio cunha idade media moi avanzada, desexan seguir cunha baixa incidencia e superar esta crise sanitaria no 2021.

Que incidencia está a ter a COVID en Sober?

En Sober, non está tendo moita incidencia. Os números que hai falan de que é un dos concellos coa incidencia máis baixa, por cada 100.000 habitantes.

Que medidas está a tomar o Concello neste senso?

Nos momentos máis preocupantes, que foron alá polo mes de abril, colaborouse coa Residencia Virxe do Carme, desinfectando tódolos días os exteriores, así como os locais públicos da capital municipal. Ademais, facilitáronse mascarillas, no seu momento, a toda a poboación e, ao principio do curso, a todo o alumnado e profesorado do colexio. E seguimos todas as directrices que nos recomendan dende as autoridades sanitarias e estamos abertos á colaboración necesaria coas empresas radicadas no concello.

Que partidas se destinaron para estas accións?

Principalmente, as partidas destináronse para a compra de material. No seu momento, adquiríronse unha cámara termográfica e termómetros dixitais. A todo o persoal de axuda no fogar, que temos en torno a 25 persoas, facilitáronselle EPIS desde o primeiro momento, e renóvaselle o material todalas semanas. Ademais, seguimos colaborando co centro asistencial local e no Colexio Virxe do Carme, de Infantil e Primaria, dotamos de conserxe, que non tiña, para que os profesores teñan a colaboración necesaria durante o período lectivo.

Por outra banda, non se cobrou a taxa de terrazas durante todo o ano e a idea é tampouco cobrala en 2021. E as empresas que abriron tiveron un desconto do 50 % nas licencias municipais de obras.

Cre que se están levando ben a xestión da crise polas autoridades?

Estamos falando de algo novidoso e ninguén contaba que houbese unha pandemia deste estilo. Cada día, polas administracións lévase mellor, porque hai un rango de experiencia, aínda que todo é mellorable. É algo que non se contaba e vemos que nesta segunda ola non houbo os problemas da primeira, porque estamos moito mellor preparados.

A pandemia puxo en valor o rural e o medio ambiente. Teñen constancia dun maior interese por vivir en núcleos rurais?

Este verán houbo un consumo moi elevado de auga e a recollida de lixo duplicouse respecto a outros anos, o que significa que xente que pasaba temporadas curtas nestes pobos do rural, pasaron tempadas máis longas ou aínda seguen. Persoas que teñen a primeira residencia en grandes cidades, especialmente en Vigo no noso caso, con segunda residencia aquí, pasaron a maior parte do ano na aldea e seguímolo notando na venda das tendas de barrio. Está claro que a xente que ten segunda residencia fixo máis uso dela.

E tamén os aloxamentos rurais da comarca, a pesar de ser un ano complicado para o turismo, tiveron uns niveles de ocupación bastante estimables.

Notaron unha preocupación elevada dos veciños pola pandemia?

Estamos vivindo nun concello de idade moi alta, polo que a xente maior viviuno con máis preocupación, tomándoo con moita cautela e sen saír da casa. Nós tivemos un servizo de levar a domicilio, desde Protección Civil, alimentos e medicación, e en abril e maio faciamos moitas viaxes diarias porque ninguén quería saír do seu fogar. Cando a situación foi mellorando, a xente foino collendo con máis naturalidade.

Considera que a vacina será a solución a esta crise?

Somos galegos e temos as nosas teimas. Cando a vacina está no mercado e os sanitarios din que hai que poñela, hai que facelo. Estou convencido de que a poboación do rural, unha vez a vacina estea no mercado, vai ser sensible e vai querer poñela, porque todo apunta a que é a solución máis axeitada.