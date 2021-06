“¿Sois seis? Pues mejor os divido entre dos mesas, por si las moscas”

“Si me llegan seis clientes les digo que casi mejor que se dividan en dos mesas con un espacio de separación entre ellas y sin juntarse mucho, porque así cumplimos la norma, sea o no sea tal cual”, relata César Ballesteros, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Pontevedra. Y es que es tal la incertidumbre que vive el sector que, a decir verdad, “como venimos arrastrando tantas normativas y tan cambiantes, hay un desconocimiento generalizado de cuál es la actual en todo momento”, asegura.

Esta situación se agrava todavía más si, como sucedió recientemente en el área sanitaria de Vigo, pasas de un nivel a otro, ya que “cuando vuelves a la normalidad ya no es normal lo que antes lo era, sino que ha habido ampliaciones”, por ejemplo. Tal es el caos que el hostelero afirma que entre los propios miembros del sector “tenemos un grupo de WhatsApp y nos preguntamos por ahí qué es lo que ha cambiado, porque el lío es importante”.

Sobre la normativa estatal que parecía querer hacerse obligatoria en un primer momento, afirma que “no entendemos nada” “¿A qué viene que después de un año de ceder competencias a las comunidades ahora vengan a meterse desde el Gobierno?”, se pregunta. Porque, para bien o para mal, el sector prefiere negociar directamente con la Xunta. “Estamos contentos con la comunicación que tenemos”, dice.

Por lo menos, según indica, pueden debatir cosas y hacer llegar al Comité Clínico las desventajas de las normativas. “Y no sería la primera vez que nos hacen caso y que, si no es desde el primer momento, a la semana siguiente se rectifican las cuestiones de acuerdo a lo que se estuvo debatiendo con el sector”, afirma el hostelero vigués.

Es por ello que el protocolo de Sanidad les parecía “un paso atrás”, porque además de que la comunicación se volvería más complicada, “legislan a golpe de cañonazo para toda la comunidad”, lo cual es “una barbaridad”. César ejemplifica: “Si hay un rebrote en A Mariña, a cientos de kilómetros de distancia de Vigo, ¿por qué tiene que cerrar Vigo su hostelería? No tiene ningún sentido”. Y, con la Xunta, lo que se va haciendo es cerrar los territorios que se ven más afectados por la incidencia, sin perjudicar a todo el sector.

“INCONGRUENCIAS” SIN EXPLICACIÓN APARENTE. Asimismo, sobre los horarios de cierre, Ballesteros afirma no comprender en qué criterios epidemiológicos se basan, ya que, se pregunta, “¿qué pasa a las dos de la noche que no pase a las tres?”. Lo mismo sucede con los registros de clientes: “Para ir a comer a mi restaurante no necesitas ningún tipo de identificación, y, sin embargo, si llegas para cenar a partir de las nueve sí tienes que documentarte, para que puedan hacerte un seguimiento”. Es decir, al mediodía no te contagias, pero a la noche sí, “como si el virus fuese un vampiro al que le saliesen colmillos a partir de las doce”.

En el mismo sentido, también critica la existencia del QR para el rastreo de contactos entre clientes. “Nosotros no lo hemos ni fomentado ni apoyado, aunque tenemos que tenerlo porque es obligatorio”, explica. Cree que “si te pasas todo el día en un autobús, en un supermercado o en un centro comercial u oficina, y por lo que sea das positivo, no es justo buscar a ver en qué bar has estado”. No te has contagiado en el bar, pero se le echa la culpa, porque allí te sacas la mascarilla, “pero en casa de un amigo seguro que no”.

Recuerda este hostelero algunas situaciones anecdóticas que ponen de manifiesto las “incongruencias” de la normativa. “En Alcalá de Henares se registró un brote de COVID en un convento de monjas de clausura, con veinte o treinta contagios, y lo primero que hicieron fue cerrar la hostelería de toda la provincia, cuando las monjas no pueden salir de ese convento”, cuenta. Lo mismo sucedió en Moraña, donde “un brote entre los trabajadores de una empresa conservera hizo que cerrasen los bares, pero la fábrica siguió funcionando, aunque sin comedor, como única medida para atajarlo”.

LAS TRES DE LA MADRUGADA SERÍA UN PUNTO DE PARTIDA. La misma incertidumbre se presenta en el sector del ocio nocturno, donde creen que, pase lo que pase, “la última palabra la tendrá la Xunta, que es quién tiene las competencias sobre licencias”, según indica Sergio Fernández, representante del sector en Compostela.

Con todo, lo único que piden es que la reapertura sea ya, porque “se nos lleva mucho tiempo creando una falsa esperanza, empezando a hablar de abrir en mayo, planteando pruebas piloto... Y lo cierto es que el tiempo va pasando y todo sigue igual, la apertura se va dilatando y, cuando nos demos cuenta, el verano, la época más potente para todo el sector, ya ha pasado”.

Quieren que los horarios sean más laxos con ellos que con el resto de establecimientos, porque “siempre hemos tenido licencias de más horas, y no tiene sentido que un restaurante cierre a la una y la discoteca también”, porque no compensaría abrir. Por ello, “las tres de la madrugada es un buen punto de partida”. Además, el 100 % del aforo en terrazas, para Santiago, “es una buena noticia”.