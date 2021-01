Suspéndense as competicións do deporte federado no ámbito autonómico

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, acompañado do secretario xeral técnico, Alberto Fuentes Losada, da directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán Parrondo, e do xerente do Sergas, José Flores Arias, informa en rolda de prensa dos asuntos tratados no comité clínico de Sanidade. CONCHI PAZ