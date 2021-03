Finalmente, España sí suspenderá de manera temporal, durante quince días, la administración de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, convocó este lunes por la tarde de urgencia al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para trasladarles a las comunidades autónomas la decisión, que se toma de manera preventiva tras detectarse en otros países varios casos de trombosis en personas a las que se le habían administrado esta vacuna. También en España se notificó uno durante el pasado fin de semana. El consejo toma así la determinación de la suspensión temporal “por prudencia”, justo después de que en Galicia se inoculasen con dosis de esta vacuna a más de 15.000 personas durante el fin de semana. Fuentes de la Consellería de Sanidade confirmaron, en todo caso, que en Galicia no ha habido hasta el momento ninguna incidencia reseñable con la administración de la fórmula anglosueca. “A Conselleria de Sanidade lembra que o sistema de trazabilidade permite identificar a vacina administrado coa persoa vacinada. Ata o momento, non se producíu en Galicia ningún caso de reacción adversa grave”, apuntaron desde el departamento que dirige García Comesaña. La Xunta ha confirmado además que, siguiendo las indicaciones del Ministerio, dejará de administrar por ahora dosis de AstraZeneca, que se estaba inyectando a menores de sesenta y cinco años.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado por su parte un mensaje tranquilizador y ha insistido en que la suspensión se hace por “prudencia”. “Estamos convencidos de que proseguiremos con esa vacina máis pronto que tarde”, ha asegurado el jefe del Ejecutivo autonómico, que lamentó “profundamente” que en estos momentos solo se puedan dispensar dosis de Pfizer y “moi poucas” de Moderna. “Esperamos que as de Janssen e Novavax podan ser autorizadas nos vindeiras semanas”, añadió. “É unha mágoa porque tiñamos lanzada esa vacina e iamos acompasar os menores de 55 anos e os maiores de 80 e agora ímonos ceñir aos maiores de 80”, dijo también. El presidente insistió en que no hay un mensaje de preocupación con la información que ahora se tiene y en que la decisión se hace por prudencia. Al respecto, ha insistido en que hay un seguimiento de las personas que recibieron la inyección en toda Europa . “Estaremos moi atentos por se hai algún efecto secundario, algunha reacción que faga actuar dende o punto de vista clínico”, ha apuntado.

La misma decisión que toma ahora España la adoptaron antes Francia, Alemania, Italia, Austria, Dinamarca, Estonia, Lituana, Noruega, Islandia, Tailandia o Irlanda. Además, comunidades autónomas como Cataluña, Castilla y León, Canarias, Comunidad Valenciana, Asturias y Andalucía habían también suspendido cautelarmente también la inoculación de esta vacuna.

En el documento que Sanidad trasladó a las comunidades autónomas se indica que la vacunación con la fórmula desarrollada por la Universidad de Oxford “queda suspendida desde el día de hoy y como muy tarde mañana para todos los lotes” y que “empiezan a acumularse un número de casos que hacen pensar que pueda haber causalidad y eso hace tener una respuesta común en toda Europa después de una puesta en común en el día de hoy”.

Recuerda así, informó Efe, que hasta el viernes surgieron una treintena de eventos tromboembólicos pero “la situación de posible alerta”, el caso detectado en España este fin de semana y otros dos hoy mismo en Alemania, han “precipitado la decisión de la agencia europea”.

A partir de ahora se va a reunir los datos de todos los pacientes con estos efectos adversos e identificar el patrón o el perfil, y dependiendo de lo que ocurra, se reanudará la vacunación.

Actualmente, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), que se va a volver a reunir este martes, está estudiando los eventos trombóticos notificados, si bien ha señalado que, por el momento, no hay indicios de que la vacunación haya causado estas afecciones, "que no figuran como efectos secundarios de esta vacuna".

Del mismo modo, el pasado viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que "no hay razón para no usar" la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19. "Hay personas que mueren todos los días, por lo que es normal que haya personas que han sido inmunizadas y mueren. Los informes disponibles hasta ahora no establecen una relación directa con los trombos ya que este porcentaje se ha observado también entre la población general", dijo la subdirectora general de la OMS para el Acceso a Medicamentos y Productos Sanitarios, Mariângela Simão.

La directora de la Agencia Española del Medicamento, la gallega María Jesús Lamas, ha explicado hoy que este fin de semana se ha producido un casos de trombosis de senos venosos a un paciente que había recibido la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford. Este hecho, y después de conocerse que también se han detectado casos similares en Noruega y Alemania, en total 11 casos, ha hecho que España haya decidido suspender de forma cautelar y temporalmente la administración de esta vacuna, hasta que el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC, por sus siglas en inglés) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) emita una valoración detallada de todos los casos.

“Hemos tenido conocimiento de un caso en España de trombosis de seno venosos que cursaba con una disminución de las plaquetas, lo que implica una activación irregular de la coagulación”, ha informado Llamas, para informar de que el paciente se está recuperando.

Además, y tal y como ha explicado, el conocimiento de más casos de esta trombosis específica en pacientes que han recibido esta vacuna ha hecho que España, al igual que otros países como Francia, Alemania, Italia, haya decidido suspender de forma “cautelar” la inoculación de esta vacuna.

“Es una suspensión cautelar y basada en el principio de la prudencia después de los casos ocurrido este fin de semana”, ha enfatizado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido de urgencia este lunes el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), informó Europa Press.

En este sentido, la ministra ha insistido en que se va a esperar a la decisión del PRAC sobre estos eventos trombóticos “raros” que han hecho saltar la alarma. “Vamos a esperar a lo que decida porque podremos estar en un escenario u en otro”, ha explicado.

Dicho esto, Darias ha destacado que la relación “beneficio-riesgo” de la vacuna con AstraZeneca “está ahí” como prueba el hecho de que en España se han administrado 939.534 dosis de esta vacuna y sólo ha ocurrido un caso. “Suspendemos su administración por un principio de prudencia”, ha detallado.

Respecto a los síntomas que pueden aparecer con la vacuna, la directora de la Agencia Española del Medicamento ha explicado que suelen aparecer entre los 3 y 14 días después de administrarse la dosis y los graves pasan por un dolor de cabeza “inusual e invalidante” que no cede con analgésicos, que empeora al tumbarse y que va acompañado de mareos. vómitos, alteraciones visuales o sangrados irregulares.

No obstante, Llamas ha avisado de que sólo se han detectado 11 casos de este tipo de trombosis en los 17 millones de personas a las que se le ha administrado esta vacuna, por lo que ha destacado la dificultad que tiene detectar estos “escasos casos” en los ensayos clínicos.

“Lo que se puede esperar de la vacuna de AstraZeneca es que pueda proteger frente al Covid-19, y eso es algo que se pude esperar por encima de cualquier otra cosa”, ha detallado la directora de la Agencia Española del Medicamento.

Por ello, ha recordado que “siempre existe” la posibilidad de que la administración un medicamento provoque un efecto adverso y ha recordado que los casos ocurridos con la vacuna de AstraZeneca son “altamente improbables” y por ahora sólo se ha hallado una asociación temporal.

“Necesitamos tiempo para estudiarlo y descartar una asociación causal con la vacuna porque, de momento, la asociación sólo es temporal. Si encontramos que hay una asociación causal se tomarán decisiones más definitivas después y, mientras tanto, tranquilidad porque es muy improbable que ocurran estos casos”, ha zanjado Llamas.