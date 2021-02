Tendencia descendente importante pero non suficiente: “Hai que seguir esforzándose”

O doutor Vázquez Lima, do comité clínico, apunta que as medidas restritivas implementadas funcionan, os datos son esperanzadores, pero aínda que hai que seguir traballando. Dálle as grazas á poboación que cumpre as normas. Gracias a eses cidadáns se conseguen nas melloras. O último en reducirse, malia os esforzos, son os pacientes en UCI, e o esforzo tan grande aféctalle aos pacientes non COVID. A peor noticia é o número de falecidos.