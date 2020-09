Tercer día consecutivo con más altas que nuevos casos detectados

Empresarios de hostelería vinculados al ocio nocturno volvieron en la tarde de este lunes a pedirle al vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, responsable de las competencias autonómicas en materia de turismo, que estudie la posibilidad de permitir la apertura de estos negocios hasta la una de la madrugada. El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo (APEHL), Cheché Real, confirmó ayer que el sector volvería a plantear sus demandas, para las que conservan “la esperanza”. Real afirmó que permitir la apertura de las terrazas de esos locales es una medida “totalmente insuficiente” ya que tiene sus locales cerrados desde hace cinco meses, muchos no tienen terrazas y otros prefieren seguir cerrados para no tener pérdidas. Lo que quiere el sector, recordó Real, es que se permita la apertura de esos locales, no solo la terraza “hasta la una de la mañana, al igual que los demás establecimientos de hostelería, sin música y sin pista de baile”. efe