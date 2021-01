Todos los países ayudan con dinero a su sector hostelero menos España

··· En un contexto en el que son muchas las empresas que apenas tienen ingresos o que viven una reducción muy grande de su facturación, se multiplican las deudas a Hacienda y la Seguridad Social. Ante la falta de ingresos los empresarios tienen que tomar una decisión y priorizar los gastos. Hay que pagar a los distribuidores para que te sigan sirviendo mercancía y además son empresas que también tienen sus obligaciones, es obligado costear los sueldos, y es lógico afrontar los alquileres para no ser desahuciado y porque muchos propietarios también viven de ese ingreso, que en algunos casos es su único sustento. Es por eso que el Estado no ocupa un lugar preminente. Pero hay una paradoja, los que no estén al día en las cotizaciones o los impuestos no pueden optar a las ayudas de las Administraciones. ¿No es una incongruencia? ¡¡Si precisamente se encuentran en el momento en que más necesitan esas ayudas!! Lo más lógico es que pudieran optar a ellas y que antes de cobrarlas se le detraiga el montante adeudado. Sería una ayuda importante porque verían saldada una deuda que con los recargos se convertirá en una losa.