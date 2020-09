Torra no firma el texto por excluir su enmienda

desmarque. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, fue la nota discordante por un asunto muy concreto abordado durante la reunión telemática de la Conferencia de Presidente. Torra no firmó la declaración de la Conferencia de Presidentes autonómicos porque no incluye una prestación de incapacidad temporal dirigida a los padres con niños que tengan que hacer cuarentena por sufrir el coronavirus. En un comunicado, criticó que el Gobierno central “no acepta las enmiendas presentadas” por el presidente de la Generalitat para incorporar esta prestación, de manera que el Govern no suscribe el documento que saldrá de la Conferencia de Presidentes que se celebró ayer de forma telemática.

Durante la reunión, Quim Torra exigió al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, “un compromiso explícito con la baja laboral para los padres y las madres de alumnos, tanto para PCR negativo como positivo”. europa press