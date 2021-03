Tramitan más de 300 sanciones en Galicia por incumplimientos en hostelería el fin de semana

VIGO. EP. Los hosteleros de la provincia de Pontevedra han atribuido al “desconocimiento” los incumplimientos de la normativa COVID detectados “en zonas y locales concretos” el pasado fin de semana, y ha explicado que muchos de los responsables de los negocios no sabían que debían montar la totalidad de las mesas y dejar la mitad vacías. Así lo ha trasladado el responsable de la Federación de Hosteleros de Pontevedra, César Ballesteros, quien ha señalado que “la mayoría de locales” han cumplido con las restricciones de aforo y la distancia de seguridad. No obstante, ha aludido a la “confusión” sobre la forma en que debían estar instaladas esas terrazas, porque muchos hosteleros “no se leyeron todo el DOG” antes de reabrir sus locales y no se percataron de que debían instalar todas las mesas para facilitar la visibilidad del aforo reducido al 50 %.

Ballesteros ha señalado que el buen tiempo provocó “una avalancha” de clientes en estos locales, y “ha sido complicado que todo el mundo cumpliera”. “Pero el próximo fin de semana estará todo más claro”, ha añadido, al tiempo que ha pedido a las instituciones “campañas de concienciación” dirigidas a la población, porque los trabajadores del sector “no tienen autoridad suficiente” para apercibir a sus clientes.

Por otra parte, sobre la obligación de establecer registros de clientes a través de códigos QR, el presidente de los hosteleros de la provincia ha constatado que el sector se está encontrando con “algunos problemas técnicos”, por lo que ha pedido “algo más de tiempo” para hacer esa adaptación. Asimismo, ha indicado que se están evaluando alternativas para el registro de aquellos clientes que no dispongan de teléfono móvil o de la aplicación necesaria.

Por su parte, la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, ha apelado a la “responsabilidad” de establecimientos y clientes porque “las imágenes que se han visto el fin de semana no son lo deseable”. Según ha recalcado, el cumplimiento de las normas “es bueno para el sector y también para sus clientes”.