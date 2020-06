Tres comarcas oscenses retroceden a la fase 2 por varios brotes

ZARAGOZA. E.P. Las comarcas de Cinca Medio, Bajo Cinca y La Litera de Huesca retroceden a la fase 2 de la desescalada por varios brotes que se han producido los últimos días en distintas localidades como Binéfar, Zaidín, Fraga y Monzón.

Así lo han anunciado la consejera de Sanidad, Sira Repollés, el director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Francisco Javier Falo, y el gerente del Salud de Aragón, Javier Marión, en una rueda de prensa celebrada este lunes, en la que han detallado que se ha emitido una orden en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), en colaboración con el Ministerio de Sanidad, para llevar a cabo esta medida.

La vuelta de estas comarcas a la fase 2 implica la modificación de aforos al 50 por ciento en el interior de hostelería sin acceso a barra, un tercio del aforo en piscinas y medidas de distanciamiento social.

También desde el Ejecutivo autonómico han recomendado limitar los desplazamientos desde y hacia estas zonas, pero han recordado que esta cuestión "no deja de ser una recomendación" al no tener el Gobierno regional la capacidad de limitar la movilidad.

"Si las condiciones epidemiológicas exigieran que tuviésemos que tomar medidas más drásticas en el sentido de limitar la movilidad nos dirigiríamos al Estado que arbitraría las medidas oportunas para poder exigir esa limitación", ha aseverado Repollés.

AUMENTO DE CASOS

Salud Pública decretó este sábado, 20 de junio, la suspensión temporal de la actividad de una empresa hortofrutícola de la comarca del Bajo Cinca, donde se registró un brote de 8 casos y donde este domingo se realizaron un total de 178 pruebas PCR y Elisa a trabajadores de la compañía.

Los afectados residen tanto en la comarca del Bajo Cinca como en La Litera y Cinca Medio. En todos los casos se llevaron a cabo las preceptivas indicaciones de aislamiento y se continúa con el estudio de contactos.

La consejera de Sanidad ha detallado que el Ejecutivo regional ha trabajado "todo el fin de semana" en la orden que se ha hecho pública este lunes en el BOA y en virtud de la cual se adoptan "medidas especiales de contención de la pandemia" en las tres comarcas citadas.

Para Repollés, la transición a la normalidad se ha llevado a cabo en Aragón "según lo previsto" y los pasos de las diferentes fases de la desescalada se han producido porque, tanto la Consejería como el Ministerio, han observado que la comunidad "ha evolucionado de forma favorable" ya que la incidencia de la enfermedad ha disminuido y las capacidades de detección y atención se han reforzado.

No obstante, ha indicado que la situación del virus es "dinámica" lo ha hecho que la "situación epidemiológica haya cambiado rápidamente en los últimos días". Así, mientras que el pasado jueves, 18 de junio, Salud Pública comunicó solo 2 casos en Huesca, en la siguiente jornada se notificaron 19 casos en la provincia, el sábado fueron 10 y, este domingo, el número de nuevos contagios se elevó a 25.

TRABAJADORES AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES

Estos contagios se han dado entre trabajadores residentes en estas zonas y alrededores, en el entorno de empresas agrícolas, explotaciones e industrias y, frente a la "tendencia decreciente", que según Repollés estaba experimentando la comarca, ha supuesto que se hayan multiplicado "por o 10 o 20" los casos.

Sin embargo, la consejera ha resaltado que la situación "no es por ahora preocupante" en términos de capacidad del sistema sanitario pero sí en cuanto al "aumento de la transmisilidad" del patógeno, por lo que se ha decretado la vuelta de estas comarcas --Cinca Medio, Bajo Cinca y La Litera-- a la fase 2 de la desescalada.

Además, ha resaltado la colaboración con los ayuntamientos de la zona que han habilitado espacios y alojamientos en pisos y pabellones para aquellos temporeros que puedan requerir aislamiento. "No se plantea ningún problema al respecto".

ESPERAN UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE CASOS

Por su parte, el director general de Salud Pública ha advertido de que los casos que se darán a conocer este lunes "tendrán un volumen similar" a los de este domingo y que este martes, 23 de junio, se espera "un incremento significativo" de contagios ligados a los procesos diagnósticos de este fin de semana.

Además del brote asociado a la empresa hortofrutícola de Zaidín, se están investigando otras apariciones en Binéfar, Fraga y alrededores, así como un "brote familiar" en Monzón. "Esto nos sugiere que podemos tener transmisión comunitaria, por lo que es necesario adoptar medidas y contenerla", ha subrayado Falo.

El director de Salud Pública ha explicado que existen "dos medios" para tratar un brote; por un lado identificar los casos, diagnosticarlos y tratar o aislar a los contagiados; y por otro llevar a cabo "una medida más poblacional" como favorecer el distanciamiento social.

Así, ha detallado que este fin de semana se ha llevado a cabo la primera cuestión centrada en el diagnóstico, al tiempo que ha agradecido el "inmenso trabajo" de la Atención Primaria de los centros de salud de Fraga y Binéfar y, por otra parte, este lunes se decreta la vuelta a la fase 2 en las comarcas con brotes como segundo recurso preventivo.

"No volvemos al confinamiento sino a limitar la concurrencia y a compartir espacios públicos con aforos más limitados. Con esto esperamos que el transcurso del brote se puede delimitar en los próximos días", ha matizado.

CONTAGIADOS JÓVENES Y CON SINTÓMAS LEVES

Además, Falo ha concretado que hay dos elementos del brote que "juegan a nuestro favor" como es el hecho de que los contagios se están produciendo entre población "fundamentalmente joven" y que son casos "leves". "La mayor parte son poco sintomáticos o asintomáticos y los estamos tratando tempranamente", ha añadido.

A su juicio, esto supone que el sistema sanitario, en el ámbito de atención y demanda de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) "no debería tener mayor impacto por este brote".

No obstante, ha pedido que estas cuestiones no lleven a "banalizar la enfermedad" por el hecho de que transcurra de forma leve. Falo ha dicho que el brote es "importante" a nivel cuantitativo y "muy importante" a nivel cualitativo. "Si no lo abordamos corremos el riesgo de perder el control de la transmisión comunitaria".

Por eso, ha recordado que "podemos contagiarnos y contagiar", por lo que ha insistido en "cuatro aspectos fundamentales": distanciamiento social, protección con mascarillas, higiene de manos y limpieza de espacios colectivos compartidos. "Son sin duda la mayor garantía de que se puede superar la enfermedad".

Por su parte, el gerente del Salud de Aragón, Javier Marión, ha sostenido que las capacidades asistenciales de la zona responden a una "plena actividad" y que solo hay seis camas ocupadas en planta y una en UCI en el Hospital de Barbastro, donde se ha previsto trasladar a las personas que requieran de ingreso hospitalario.

En este sentido, ha recordado que la planta de pacientes COVID de este centro cuenta con un total de 30 plazas. "Creemos que hay suficiente y en el caso de que no lo sea, se podrá en marcha el plan de contingencia para la reescalada", ha enfatizado.