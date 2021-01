Tuvieron que reprogramarse intervenciones en el HULA

POR LA PANDEMIA. El responsable de cirugía del HULA, Pepe Conde, reconoce que se tuvieron que “reprogramar” intervenciones en el hospital lucense debido a las circunstancias y al contexto de pandemia, con el fin de “tratar de no meter en quirófano a pacientes que puedan requerir unidades de reanimación”. Conde, que recientemente fue elegido presidente de la Sociedad Gallega de Cirugía, confesó que en el servicio se están “amoldando” a ese contexto, apostando por hacer “más cirugía ambulatoria”. “Estamos reprogramando pero no demasiado”, insistió, para explicar que trabajan pensando en “dejar camas libres en reanimación por lo que pueda ocurrir”. Así, concretó que se reprogramaron en intervenciones de cirugía tumoral grave a pacientes que puedan tener o preverse una complicación posoperatoria en un porcentaje alto, esperando a que pase este pico de contagios de la tercera ola. Las operaciones realizadas se practican de “vesículas, hernias, obesidad o patologías de cuello como pueda ser tiroides”. “Son pacientes que creemos que no requieren unidades de reanimación y así procuramos tener esas unidades libres por sí hace falta”, detalló. efe