Un 30 % menos de contraer COVID en asmáticos

investigación. Al contrario de lo que las autoridades sanitarias creían hasta ahora, la población con asma bronquial no es más susceptible de contagiarse de COVID, sino que tienen un 30 % menos de contraer el virus, según un nuevo estudio israelí publicado en la revista Journal of Allergy and Clinical Immunology’ Hay tres hipótesis que explican esto, según explica el doctor Eugene Merzon, director del departamento de Cuidado Administrado en los servicios de salud del seguro médico Leumit, quien forma parte del estudio.

La primera es una hipótesis física: la alergia respiratoria está asociada con una gran disminución de la encima 2 convertidora de angiotensina (ACE2) que se encuentra en los receptores de los pulmones. Se trata de los mismos receptores de entrada del coronavirus. La segunda hipótesis es de comportamiento: las personas con asma son más propensas a sufrir casos graves de COVID, por lo que también lo son a cumplir estrictamente las recomendaciones sanitarias, como usar las mascarillas, mantener la distancia y respetar la higiene. La tercera es que el tratamiento para el asma con corticoides inhalados (ICS) podría reducir la probabilidad de contagiarse del virus. e.p.