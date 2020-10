Un brote nunha residencia de Viana do Bolo suma 12 positivos

Un brote na residencia de Viana do Bolo (Ourense) suma un total de 12 positivos, dos cales seis son persoas residentes e outras tantas persoas traballadoras, por mor dun positivo dun membro do cadro de persoal. Este concello ourensán situouse, segundo o mapa de alertas da Xunta, en nivel 1 por detectar entre 7 e 14 casos no últimos sete días.

O Concello de Viana do Bolo e a Fundación Valdegodos --a través dun bando municipal-- informaron de que, despois de detectarse un caso positivo en covid-19 nun traballador da residencia de maiores do municipio a finais da semana pasada, o Sergas realizou, nos últimos días, un "minucioso rastrexo" no centro.

Os resultados das probas PCR realizadas arroxan a confirmación de tres novos positivos en tres traballadores e cinco residentes do centro.

Xunto con isto, a residencia informou que durante a realización dun control interno por aparecer un positivo nun traballador, xa detectara outro caso positivo, que inicialmente foi illado dentro da residencia e que acabou ingresado no hospital comarcal do Barco de Valdeorras.

Ademais, neste primeiro cribado apareceron outros dous traballadores contaxiados e o tres son asintomáticos e atópanse confinados nas súas casas.

Após comunicar esta información ás persoas afectadas e familiares, o Concello fixo público que hai un total de 12 persoas contaxiadas, seis residentes e seis traballadoras.

TOMEN MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

O Concello de Viana do Bolo quixo "alentar e confortar" aos traballadores, residentes e á dirección do centro para que "sigan tomando medidas de illamento e desinfección", en aras de que non aparezan novos casos.

Así mesmo, dirixiuse aos veciños para rogarlles que "implementen medidas de hixiene persoal e colectiva" --lavado de mans con auga e xabón ou hidrogel e uso de máscara--, así como a necesidade de "manter a debida separación" entre as persoas. Tamén instan a limitar ao máximo as reunións familiares e que non se realicen reunións sociais.

OURENSE. EUROPA PRESS