Una auxiliar de enfermería del Juan Cardona de Ferrol se contagió de coronavirus en dos ocasiones en siete meses

FERROL. EP. Una auxiliar de enfermería del Hospital Juan Cardona de Ferrol se ha contagiado de coronavirus en dos ocasiones en los últimos siete meses, ambos positivos confirmados por pruebas PCR. Así lo ha trasladado el gerente del hospital ferrolano, Francisco Soriano, en declaraciones a Europa Press, que ha incidido en que ambas ocasiones ha presentado "síntomas leves". "La inmunidad que se presumía que podía tener no se ha producido, ya que o ha sido una inmunidad corta o en este caso no la ha habido", ha explicado. Por aquel entonces, la trabajadora superó la enfermedad en su domicilio, ya que en su estado no necesitaba de ingreso, y se reincorporó tras pasar catorce días en su casa y dar negativo a PCR.

Esta misma auxiliar de enfermería se volvió a encontrar con molestias leves el pasado sábado, y volvió dar positivo en una nueva prueba, lo que obligó a poner en marcha el protocolo de nuevo. Actualmente se mantiene en cuarentena, "evolucionando bien" y en seguimiento domiciliario. Asimismo, todas las pruebas practicadas a los trabajadores de la unidad han dado "negativo".