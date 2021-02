Unos 360.000 gallegos podrían hacer los nuevos test de saliva

Unos 360.000 gallegos (el 13 % de la población), de entre 40 y 64 años, son susceptibles de ser llamados a realizar los nuevos test de saliva que se reparten en algunas farmacias de la provincia de Pontevedra desde este jueves. Y, tras el anuncio oficial de esta iniciativa en la rueda de prensa posterior al comité clínico del martes, “el problema es que no va a haber tubos de recogida suficientes para la demanda que ya tenemos”, explica la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) de Pontevedra, Alba Soutelo, que asegura que, “a raíz de que esto ha tenido tanta repercusión, está viniendo mucha gente a preguntar”, aunque no toda es ‘población diana’.

La iniciativa parte del acuerdo que, desde el inicio de la pandemia, mantienen las farmacias con la Xunta. “Nosotros nos ofrecimos a colaborar con la Consellería en todo lo que pudiera mejorar la calidad de vida de las personas y disminuir la expansión de virus”, asegura, y añade que “este proyecto se viene gestando ya desde el mes de noviembre”, cuando las cosas en el área de Pontevedra estaban francamente mal.

“Al igual que se hicieron iniciativas pioneras como los test de antígenos en las farmacias de Ourense cuando la incidencia en la zona era muy elevada, ahora se hacen en Pontevedra”, indica Alba Salgado.

Este tipo de test de saliva no son pioneros en España, pero sí su forma de reparto. La presidenta del COF de Pontevedra explica que “en Cataluña hay algo muy parecido, pero no igual”. “Lo que existe allí es un cribado en que la Consejería manda al paciente un SMS diciéndole que va a participar en la prueba y que vaya a la farmacia a recoger el tubo”. Sin embargo, en Galicia no es así, “aquí la Consellería no le manda el tubo a ningún paciente a través de la farmacia, sino que es la propia farmacia la que busca al cliente adecuado para participar en la muestra y le ofrece el tubo”.

ARRANQUE EN BAIONA. El vicepresidente de la COF de la provincia, Ignacio Sánchez, indice en que “ahora hay una prioridad conocida por todo el mundo: la de detectar a asintomáticos”. Y ahí se pondrá el foco. Su farmacia, situada en el municipio de pontevedrés de Baiona, fue una de las que comenzó este jueves el reparto de kits, como parte de la prueba piloto. La localidad, en concreto, cuenta con algo más de 12.000 habitantes, de los que 4.500 se encuentran en la franja de edad objeto del estudio, aunque luego deben cumplirse otros requisitos como no ser contacto de un positivo o no haber realizado una PCR 15 días antes.

ESTABLECIMIENTOS “CLAVE” DURANTE LA PANDEMIA. Desde el primer momento los farmacéuticos han sido los profesionales sanitarios más próximos a la ciudadanía y, por tanto, también a sus dudas. “La farmacia tiene una sensibilidad y una capilaridad que no tiene ningún otro centro sanitario”, indicó Alba Soutelo, que explicó que “cualquier persona siempre tiene una farmacia abierta las 24 horas al día durante los 365 días del año”.

Además, a diferencia de lo que sucede con el acceso a los centros de salud, “no tienes que pedir cita” y “puedes acudir en cualquier momento que lo precises o te convenga, de manera inmediata”.

SEIS LOCALES YA HAN COMENZADO EL REPARTO. Este jueves por la tarde, tal y como indicó la presidenta del COF de Pontevedra se inició la entrega de los primeros tubos en tres farmacias del área sanitaria de Pontevedra –Farmacia Campolongo, Farmacia Loreto Iglesias de Monteporreiro y Farmacia José Negreira de A Guarda– y en tres del área de Vigo –Charro en O Calvario, José Vázquez en San Jurgo Badía de Teis e Ignacio Sánchez Otaegui en Baiona–

A comienzos de la próxima semana, cuando se haya superado esta primera experiencia piloto de entre cinco o seis días de duración, “comenzarán el resto todas a la vez”. Ese “resto” son, hasta la fecha, un total de 276 farmacias adheridas.