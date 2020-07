“Vamos a tener la vacuna frente al covid-19 lista en un tiempo récord”

“La consecución de la vacuna frente al covid-19 va a ser muy rápida”, asegura María Jesús Lamas Díaz, directora de la Agencia Española del Medicamento que ha estado en la primera línea en la toma de decisiones sanitarias frente a esta pandemia, junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y que forma parte del distinguido Premio Gallegos del Año que otorga este periódico. “Pensemos que una vacuna como la del ébola, donde se han hecho muchos esfuerzos colaborativos, en escala menor, pudo aprobarse en 5 años de investigación y, sin embargo, creo que ahora vamos a ver vacunas de covid autorizadas probablemente en el primer semestre de 2021”, prevé la especialista, y destaca que “un año y medio de desarrollo es tremendamente rápido, y solo puede conseguirse porque nunca tantos agentes distintos han trabajado juntos por un mismo fin”.

Con todo, alerta de que la vacuna no puede sustituir a la responsabilidad individual de cada individuo, porque “lo más importante es el comportamiento individual, lo único que puede evitar un repunte en el número de nuevos casos y que volvamos a una situación de transmisión descontrolada como la que se vivió a principios de marzo, por lo que la medida más efectiva es mantener el distanciamiento social”.

DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA PARA TODOS. Asimismo, una vez elaborada la vacuna, sobre quién debe distribuirla, asegura que cualquier vacuna “es un bien público” y, en este caso, “el acceso tiene que darse de forma equitativa, ya no solo dentro de nuestro país, sino también a nivel global, porque una solución de salud pública que es parcial y para un grupo limitado no es una solución, mientras no estén inmunizadas todas las personas el virus seguirá circulando y el riesgo presente”.

“Por eso es muy importante la iniciativa europea y también la de la OMS, que trata de aunar en un mismo proyecto a todos los países, ya que hay que pensar que nunca nos habíamos enfrentado a una necesidad de capacidad productiva tan grande, nunca ha habido un proyecto de vacunar a 5.000 millones de personas, que es el objetivo de esta vacuna, no de forma inmediata, pero sí progresivamente, llegando a una vacunación total”, incide la directora de la Agencia Española del Medicamento, que advierte que “el acceso debe ser equitativo para todos, no solo para los que pueden pagar más, sino también para los países más desfavorecidos”.

EVOLUCIÓN DE LA FARMACOLOGÍA PARA SALVAR VIDAS. “Hay muchas situaciones, como las relacionadas con el acceso a la salud pública que pesan más en la salud global de una población que los medicamentos, pero una vez alcanzado eso los medicamentos suponen una mejora en la calidad de vida de los pacientes y unas expectativas de vida muy importantes”, asegura la doctora Lamas Díaz. En este sentido, por señalar solo algunos de los hitos de la historia de la farmacología que han cambiado la vida de las sociedades, señala “los antibióticos y las vacunas, que supusieron la cara o la cruz, la vida o la muerte para muchas personas”. “Antiguamente, la mortalidad antes de los 5 años, a principios del siglo XX, cuando no había vacunas, era enorme, y ahora es una cosa residual en los países más avanzados”, ejemplifica.

Hoy por hoy, la directora de la Agencia Española del Medicamento considera que “estamos en un punto donde las ciencias se encuentran”. “El desarrollo de los medicamentos hasta ahora era una disciplina muy limitada, porque primero había que hacer la síntesis química en el ámbito de la química farmacéutica, después también confluyó el sector de la biotecnología... y ahora hay cada vez más otras disciplinas, como ingeniería, tratamiento de nuevos materiales, análisis de datos... que convergen para poder tener nuevos medicamentos”, indica.

MAYOR INVERSIÓN DIRECTA EN CIENCIA. Para María Jesús Lamas, “no es ningún secreto decir que se necesitan más sistemas de inversión en ciencia”. Así, afirma que “no hay más que ver cómo los recortes de los últimos años, a partir de la crisis, afectaron a muchos sectores necesarios para la sociedad, pero se fueron recuperando paulatinamente, mientras que en lo que más cuesta recuperar es en ciencia”.

En su opinión, existe una “correlación directa” entre inversión, ciencia e innovación, que deriva en la “consecución de un producto con valor para la sociedad”. Y también hay una correlación entre esto y el bienestar y crecimiento del desarrollo de los países, “así que invertir en ciencia puede que no tenga un retorno inmediato, pero sí lo tiene a medio plazo”, sentencia la especialista.

EQUIPO DE SALVADOR ILLA. “No es que entrase conscientemente a formar parte del equipo de Illa, es que al ser directora de la Agencia de Medicamentos estoy directamente involucrada en esta lucha contra el covid-19”, explica la santiaguesa. Y es que, tal y como recuerda, “el ministro Illa llegó al Ministerio un mes antes de que empezaran a surgir los primeros casos de coronavirus y se encontró con cada uno de nosotros asumiendo ya distintas responsabilidades”.

En cuanto a su línea de actuación, Lamas Díaz comenta que la toma de decisiones fue más fácil “apoyada en un equipo excepcional de personas altamente cualificadas, comprometidas y con una motivación extraordinaria, entre los que nos decíamos unos a los otros: nuestra labor no es recortar tiempos para los ensayos clínicos, traer o importar nuevos medicamentos... nuestra labor es salvar vidas, y eso nos ha llevado a trabajar noche y día, literalmente, siete días a la semana”. Además, para ella, representar a España al frente de la Comisión Europea que trata de conseguir la vacuna, “es una responsabilidad más, pero no me intimida”.